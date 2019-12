Intereses cruzados

Hacemos algo muy injusto y muy halagador con el PP. Damos por supuesto que tiene que actuar según los intereses de España. Es una reverencia subconsciente. Del resto de partidos políticos asumimos que actúan por propio interés. El PSOE actual bate récords: no hay quien dude de que actúa según los intereses personales de su persona, esto es, de Pedro Sánchez.

Entenderíamos mucho mejor las cosas si fuésemos menos injustos y menos generosos con el PP, que no merece ninguna de las dos cosas. Los que no comprendemos que no lance un órdago a la grande a Pedro Sánchez liderando una opción constitucionalista no nos hemos parado a pensar qué es lo que en verdad interesa a Pablo Casado, ¿verdad?

Repasemos cuidadosamente los escenarios, empezando por ésos que, con tanto pensamiento desiderativo, le exigimos a Pablo Casado. 1º) Hacer un gobierno de coalición con Pedro Sánchez es perder ipso facto todas las posibilidades de liderar a la derecha por lustros. Su electorado, aunque lo entendiese con la cabeza, jamás lo haría con el corazón, que es el que vota en la postmodernidad.

2ª posibilidad) Lograr apartar a Sánchez y dejar que gobierne el PSOE con Cs. Ésta es la menos mala, pero, para ellos, tampoco es buena. Porque de una jugada salvan al PSOE del descrédito y a Cs de la ruina. Resucitan a Arrimadas. 3ª) Permitir que Sánchez gobierne con Cs tiene todas las desventajas de la posibilidad número 3 más el disgusto a sus votantes de ver como los populares embalsaman a Sánchez. 4ª) Ir a nuevas elecciones no parece mala opción, pero buena no es. Vox viene lanzado y se ha quitado ya el sambenito de voto inútil. Con el sorpasso (que va por barrios y circunscripciones, pero se les echa encima), el PP perdería su gran activo político, que es el voto útil.

Apresuradamente analizados todos los escenarios, y sopesando el interés del PP (no el de España), se entiende mucho mejor la inactividad de Casado. Lo que más le conviene es que Sánchez pacte con Podemos y los independentistas. El PSOE no sobrevivirá a tanto bochorno. Podremos ver que Podemos no vende ilusión, sino humo y miseria. Buena parte del voto de derechas -desesperado por un cambio que todavía (aunque por los pelos) lideran ellos- se concentrará a base de susto o muerte en el PP. Cs se perderá en la insignificancia. Y a Vox no le dará otra oportunidad tan pronto, que las aprovecha. Frankenstein es el hada madrina de Casado.