El inglipamplinismo sigue aumentando entre nosotros. Este mal que nos aqueja es decir algo que se puede decir perfectamente en el idioma patrio con una palabra en inglés. Todo el que quiera decir algo ahora en España con apariencia de inteligencia tiene que meter en su conversación dos o tres palabras en inglés. Si no, no eres nadie, te meten en el grupo de los papafritas (friedspotatos)

La última "paparuchá" en esta área son las palabras "delivery" y "takeaway" para denominar lo que siempre hemos llamado, con una gran claridad, servicio a domicilio o comida para recoger. Ahora tú hablas con el de la venta "Periquin" y el tio te suelta un delivery metio en manteca con una facilidad impresionante.

Después del famoso "showkuky" otra gran paparuchá que también logró gran éxito de crítica y público, estas dos palabras se están imponiendo en el lenguaje diario.

Mi frutero que se ha "modernizao una jartá" con lo del Coronavirus. Me manda videos todas las mañanas de nísperos brillantes y unos kiwis a los que yo creo que les da hasta un peinao antes de filmarlos, porque tienen hasta raya en medio. Pichirri, el poco anglosajón nombre de mi asesor en frutas y verduras, me dijo emocionado el otro día cuando fui a comprarle los avios del puchero, que si no había visto el "packacking" que le estaba poniendo a las medias docenas de huevo, que ahora, en vez de ir en un cartón, me los pone en una caja negra de papel reciclado con un peazo de letrero que pone "chikin egs"…y yo le contesto, si mucho más chico "egs" el huevo, no cabe duda Pichirri, y más grande el precio. Cuando me lo hago frito más que una sartén utilizo para freírlos el tapón de una litrona de Cruzcampo.

Decir las cosas en el idioma patrio parece que se ha vuelto antiguo, como si estuviera desprestigiado. Decir que se pone en marcha un servicio a domicilio o que tienes la comida preparada para recoger parece de la Edad Media, como si se apareciera detrás del mostrador el Cid Campeador con la espada "atestaita" de pinchitos morunos.

Sin darnos cuenta, adoptamos poco a poco ese lenguaje de la economía global, de las multinaciones, de los grandes que estrujan sin piedad a los pequeños. La facilidad con la que imponen su lenguaje, ese "anglipamplinismo" que todos adoptamos por ese gusto natural que tenemos a la "novelería" , es una muestra más de que cada día somos más chungaletas…después vendrán las lamentaciones (lamenteichon).