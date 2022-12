Infrajuzgados gaditanos

En Cádiz hay muy poca memoria histórica. Algunos no entienden que todo se repite de generación en generación. Como no se enteran de nada, hacen lo mismo que otros hicieron. Pongamos un ejemplo: el tranvía, que se ha presentado como una novedad. Casi todos los gaditanos mayores de 65 años (que forman la mayoría casi absoluta de la envejecida población) han viajado de niños en un tranvía. Lo suprimieron porque era una antigüedad. Ahora resulta que es una modernidad. Mi abuela viajó en tranvía de Cádiz a San Fernando (se inauguró en 1906), y no se encontró jamás con Chaves ni con Juanma. Con los Juzgados pasa igual. ¿Desde cuándo no cerraban en Cádiz un Juzgado porque estaba en lamentables condiciones? ¡Ojú! Esa noticia ya ha salido en el Diario.

No hay que llegar hasta Juman para ver tremendas fotos de un Juzgado gaditano hecho una porquería. Kiki hizo fotos de la Cárcel Real, sin techo y abandonada, en los 80, cuando los drogatas la okuparon mientras empezaban las obras. Aquellas obras fueron de quedarse con la gente. ¡Anda que no le dieron sofocones a Carlos Díaz en la Alcaldía! Hasta tres Ministerios dijeron (uno detrás de otro) que iban a reconstruir el edificio, hasta que por fin lo inauguraron para Juzgados en 1990.

Ni qué decir tiene que pocos años después, en la década de los 90, ya estaba Kiki otra vez haciendo fotos de los Juzgados convertidos en una porquería. Se inundaron los archivos. Los funcionarios secaban a mano interesantes documentos. Las condiciones eran las propias de una infravivienda, o de un infrajuzgado, pues en Cádiz se supone que es lo mismo. Hasta que en 2006 trasladaron los Juzgados desde la antigua Cárcel Real al nuevo estadio Carranza. Otros se quedaron en San José. A todos se los iban a llevar a la Ciudad de la Justicia, que habían prometido en San Severiano desde 2001. Ese fue el chiste que contaron en los tiempos de Manuel Chaves.

En los infrajuzgados del estadio y en los de San José, los reporteros gráficos gaditanos han seguido haciendo fotos de la Justicia tercermundista que le ha tocado a Cádiz en el sorteo de las ciudades de las injusticias. Eso sí, ya hacen los fotos sin carretes. Avanzamos en la era digital. No estamos en los tiempos en que Kiki empezó a hacer fotos y los Juzgados ya daban pena. Por eso, digo que lo de San José, con su lamentable estado, es lo normal. Todavía no ha venido Juanma a inaugurar la Ciudad de la Justicia, que ahora han prometido en los antiguos depósitos de Tabacalera. Por prometer que no quede. A ver quién es el que la inaugura.