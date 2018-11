Hay veces que las mejores noticias se esconden en un breve, en una esquela o en el interior de un artículo mayor. Es lo que pasó el sábado, que no se le dio importancia a un suceso sorprendente: se reunían en Cádiz 19 influencers de la provincia invitados por el Café Royalty. No sé si me llamó más la atención el término o el oxímoron. ¿Influencers? ¿Qué carajo es eso dios mío de mi alma? Según parece son una especie de prescriptores que usan las redes sociales para decirnos cómo tenemos que vestirnos o cómo debemos comportarnos. Influencers en la categoría instagramers, lo que quiere decir que usan con frecuencia esta red social para fotografiarse en todo tipo de posturas con diferentes modelos y en distintos lugares. Narcisismo moderno que influencia a una amplia comunidad de usuarios. Como soy un carcamal me había quedado en Facebook y en twiter pero por lo que se ve el mundo se decide en otro lugar al que no he accedido aún. Hubo un tiempo que ser Blogger o youtouber era una categoría que incluso reportaba beneficios a los protagonistas. Tuve ocasión de cruzarme con la peña de influencers por la calle Beato Diego y aquello parecía más bien una despedida de soltera que un grupo de jóvenes estilosas. Debe ser que las verdaderas influencers son gente con más de 100 mil seguidores en posesión de talento para la innovación. Mis influencers en materia de cine siguen siendo Boyero y Carlos Colón. En cuanto a libros, los periódicos, las revistas y los comentarios de los amigos. En fútbol lo que dicen en Panenka, Santiago Segurola, Pedro Simón, Rubén Uría e Iñako Díaz Guerra. En viajes ya me busco yo la vida. En materia de hostelería el gran influencer gaditano, que no iba en la expedición, es Pepe Monforte. Un influencer de Cadi Cadi lo que debería prescribir es si resulta mejor el tipo de carga del Despojado y el Ecce Homo o es preferible la de Vera Cruz (desprovistos ya del Carapalio). Quizás un auténtico influencer gaditano nos descubra un capataz y una cuadrilla verdaderamente innovadores que saquen el paso a ruedas, un poner. Nos debería decir si el Cádiz debe seguir al estilo cholista de Álvaro Cervera o se pasa a la posesión guardiolesca, aunque también puede que haya un entrenador joven y revolucionario que nos descubra cualquier influencer. ¿Morera o Gago, Juan Carlos o Don Antonio, Los Susceptibles, Las Niñas, Las Jackis, Los del Perchero o algún grupo vanguardista y poco conocido? Vamos a dejarnos de pamplinas y que forjen tendencia con lo verdaderamente importante.