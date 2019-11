Alguno pensará que Tebas y Rubiales van a estar otra vez de gresca. Vuelve el partido de los lunes. Y con cinco partidos. Uno por candidato en el debate más esperado o desesperado. Los Cinco Magníficos. Ninguno de los cinco había nacido cuando Marcelino le marcó el gol a la Unión Soviética. Coincidía con los ignominiosos 25 años de Paz. La última batalla de la División Azul. Cinco candidatos a La Moncloa. Cuatro sueñan con cambiar el colchón. Por orden cronológico, Pedro Sánchez nació el día que hizo bisiesto a 1972, el año de los Juegos Olímpicos de Múnich. Santiago Abascal, también olímpico (Montreal 76), es un provocador desde el primer día que nació, un 14 de abril, 45 años después de la proclamación de la Segunda República y veinte días antes de que saliera a la calle el primer número de El País. Pablo Iglesias salió en el anterior debate con una Constitución que parecía el Anuario Dinámico porque es el único constitucional de los cinco, hijo del 78. Cumple años un día antes que Susana Díaz. Albert Rivera cumple cuarenta justo cinco días después de la jornada electoral. La edad a la que según su paisano Jaime Gil de Biedma empieza la nostalgia. Y el último de la fila, el Ansu Fati de los aspirantes, Pablo Casado, nace justo 22 días antes del 23-F. Del histórico Tranquilo, Jordi, tranquilo. Cuando nace Pedro Sánchez, era presidente del Gobierno Carrero Blanco. Abascal viene al mundo tres meses antes de que Arias Navarro le pase los trastos a Adolfo Suárez, el ganador de la famosa terna con Areilza y Silva Muñoz. Los otros tres ya nacen en la presidencia de Suárez. Pedro Sánchez es el único que nace en vida de Franco, lo que daría mucho juego en la consulta de un psiquiatra. ¿Qué melena del adversario tendrá que cortar o recortar la Dalila de turno para minar la fortaleza de Sansón? Los indecisos son legión. Por coherencia estadística, deberían elegir para la presidencia a un indeciso. O mejor no. Porque los cinco lo son por la de vueltas que le dan a la tortilla de las conveniencias. Menos mal que la campaña es corta, como aquel play off que se inventó Irigoyen para salvar al último, que era el Cádiz. Vuelve el partido de los lunes. El debate lo tendría que moderar Pedro Ruiz, el inventor de Estudio Estadio. En este plató combinado de los pactos de la Moncloa en versión marianista. De Ozores, no de Rajoy.