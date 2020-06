Imparables

Aquellos que pensaban que de la epidemia saldríamos mejores creo que se equivocan de medio a medio. Seremos iguales. Quizás la crisis ha sacado lo peor y lo mejor de cada uno. Los pejigueras de siempre eran los balconazis que increpaban al personal desde los balcones, que llamaban a la policía cada dos por tres por cualquier tontería (una mesa de más en una terraza, dos personas tomando café en la puerta de un bar. Verídico), los que van por la calle llamando la atención a todo el que no actúa como ellos interpretan que deberían actuar, los que enmiendan la plana a todo bicho viviente, los que saben más de medicina y de ciencia que los epidemiólogos. Eran antes unos pejigueras, luego han sido unos chivatos, y cuando pase todo volverán a ser igual de entrometidos.

Los que antes defraudaban a Hacienda lo volverán a hacer, aunque luego pedirán más inversión pública en Sanidad, los que hacían trampas en las ayudas sociales la harán en el Ingreso Mínimo Vital (a pesar de la cantidad de medidas preventivas aprobadas), los que se saltaban las normas lo volverán a hacer, el cuñadismo seguirá imperando al estilo de Los Enteraos: yo que he vivido enfrente del Zamacola 30 años sé que el virus este no se va a curar nunca , cosas así. Si alguien pensaba que la salida de la crisis sería con más dinero y una reforma radical en las residencias de ancianos, recursos para la sanidad pública y la ciencia, se equivocan por completo. Ejemplo: la Junta de Andalucía, que tanta brasa le ha dado al Gobierno de España por cada medida en la crisis, tantas quejas ha manifestado sobre la falta de material, han utilizado todo tipo de jeremiadas porque Málaga y Granada no iban igual de bien que el resto, este gobierno va a reducir la aportación a las universidades andaluzas en 150 millones.

La Universidad de Cádiz puede ver reducido su presupuesto en 15 millones, casi el 10%. Así que si alguien pensaba que iba a haber más dinero para el conocimiento, para la ciencia, para la investigación y el desarrollo, se equivocaba. Y eso que el consejero del ramo, Rogelio Velasco, parecía un verso libre dentro del gobierno: decía lo que pensaba, que ya es una rareza, no era militante de ningún partido y tiene una formación académica e intelectual superior al resto del gobierno (el vicepresidente es relojero). Este consejero es el que va a perpetrar el recorte. Así que quedarán en el aire la rehabilitación de Valcárcel y otras medidas previstas por la UCA . Andalucía imparable, con nuevo logo y escudo presidencial.