Digo yo que en lugar de aplaudir con las orejas el Hyperloop de Elon Musk cuya cápsula han hecho en Carbures se podrían poner y arreglar el tranvía de Chiclana a Cádiz, que es mucho más sencillo de llevar a cabo. Susana se hace las fotos con la cápsula futurista, dice la pamplina de que se va a tardar una hora de Cádiz a Barcelona (¿en el 2100?) sin que nadie le diga que ella lleva 12 años para hacer un tranvía cuyo trayecto son 25 kilómetros y cuya responsabilidad es de la propia Junta de Andalucía, y lo que te rondaré morena. O que RENFE cada vez provoca más retrasos en el Alvia Cádiz-Madrid o que las cercanías son malas de solemnidad. Pero lo bien que queda decir que en Andalucía se construye el futuro, cuando el presente es un mamarracho. El futuro es un sitio muy lejano donde no vamos a vivir ninguno así que esmérense ustedes en el presente que es lo que tenemos delante de las narices. Lo que depende de Susana va fatal mientras ella se preocupa por lo que ocurrirá no se sabe cuándo. Susana piensa que gobernar consiste en abrir los informativos de Canal Sur anunciando todo tipo de maravillas para dentro de unos años mientras que los profesionales son los que se ocupan a duras penas de la sanidad, la educación, y la dependencia. Queda fantástica la Lideresa con los Contreras haciéndose la foto junto a la cápsula del Hyperloop pero el transporte ferroviario está de pena. Hace 25 años se aseguraba que el AVE iba a llegar hasta Cádiz y ahora estamos con cuatro horas oficiales de camino en el trayecto hasta Madrid con su media hora de retraso permanente que nunca sirve para la devolución parcial del billete por una causa o por otra, siempre son causas achacables a ADIF. Del tranvía a Puerto Real ni hablamos que hace 10 años no se ha vuelto a decir nada, de la gestión del tranvía a Chiclana no se sabe fecha concreta, si ya hay acuerdo con el operador ferroviario y con el administrador de las vías. Si el Hyperloop depende de Susana llegará a Cádiz cuando las ranas críen pelo, pero ella se habrá hecho miles de fotos en él mientras tanto.

Esa es la política andaluza, el postureo televisado por Canal Sur en los recesos en los que emite la enésima romería, la feria de no sé qué pueblo, un programa de gordos, de coplas o de viejos, mientras sus empleados están a verlas venir y la Lideresa de Triana repartiendo sus bendiciones por Navantia o por donde sea menester, llevando la buena nueva del Santo Advenimiento por toda la comunidad con los corifeos y turiferarios de turno alrededor.