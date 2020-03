Me estoy pensando si vale la pena escribir hoy esta azotea. Ni me pega no hablar del coronavirus, ni se me ocurre nada gracioso porque los graciosos llevan ya teletrabajando a tope en las redes con sus continuos memes virales. No se me ocurre nada que no sea sobre el coronavirus porque nada ocurre ni en Cádiz ni en España que no vaya sobre este enemigo que ha llegado a nuestras vidas con la intención, no de quedarse, espero que no, pero sí de dejar una eterna huella en la historia. Podría hablar de lo mal que va la limpieza de la ciudad o de la falta que le hace a Cádiz un servicio de autobuses urbanos acorde con los nuevos tiempos. O podría escribir sobre los golpes de pecho que se dan en el Ayuntamiento hablando de la importancia de los Servicios Sociales, cuando allí, en su delegación, no tienen ni folios. Pero no lo haré porque nadie me leería. A ver qué hago. Cualquiera le dice a mi gente que hoy no escribo la azotea.