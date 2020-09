No sé quién aconseja o asesora al Obispo Zornoza, es su peor enemigo sin la menor duda. Lleva años poniéndolo en el rincón de pensar, en la carbonera de las migas infantiles de aquellos años. En la picota. En el disparadero. No me refiero a los pleitos, que pierde sin parar, con el descrédito correspondiente; ni el haber destinado a una persona de riesgo, como es el Padre Vez Palomino, de capellán "todo tiempo" al Hospital Clínico, con la que está cayendo (por fortuna hay gente que no ve en el párroco de Conil a alguien díscolo al que castigar sino a un ser humano que si coge el Covid-19 en el Hospital puertorrealeño se va para el Patio de los Callaos en un plis plas). Es que ahora ha querido quedarse con la iglesia del Carmen, y "el convento" (una finca enorme que, destinada a según qué usos, sería muy "rentable", otro modo de "hacer caja" al que destinó a su fiel Diufaín, ahora en segundo plano por toda la escandalera de los fieles diocesanos con sus bordes procedimientos). Los carmelitas han respondido de un modo muy carmelitano. Esto es, no han dicho nada, pero se han buscado una buena defensa jurídica y le han ganado por goleada ante el Tribunal Eclesiástico de la Rota de Sevilla. Tan carmelitano ha sido el modo que, pienso, todos nos hemos enterado del pleito cuando ha sido sentenciado. Por mayoría absoluta de los Jueces de la Rota. Y nos hemos alegrado sobremanera, en mi caso doblemente pues soy antiguo alumno del Liceo carmelitano y devoto de San Juan y Santa Teresa. Pero sobre todo porque si Zornoza le encarga una encuesta a una empresa fiable conocería el "cariño" que le tienen muchos fieles. Me pregunto: ¿Lo sabe? Entonces ¿por qué hace estas cosas, por qué cae sobre una iglesia maravillosa de los carmelitas, propiedad de Cádiz y la Orden, y el viejo convento, como si fuera un Fondo Buitre? Debe ser que lo hizo sobre el Convento de Capuchinas de San Fernando y le salió bien (¿?) (esperando están muchos la promoción inmobiliaria sobre el solar, el hacer caja también, para decirlo a todos), y lo de Vejer, y lo de Conil, y lo de Algeciras… Y todos los nombres propios de pueblos y ciudades que han padecido a sus ecónomos, más los nombres de los párrocos y sacerdotes que han visto cómo las gasta el Pastor de Getafe. Pero bueno, vuelve a tener un nuevo revés de la Justicia, tropieza en la misma piedra de la soberbia del no decir, del hacer como si fuera un mitrado medieval, alguien con mando en plaza, para finalizar.