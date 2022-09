Hablemos de Valcárcel

Desde que el rector de la UCA, Francisco Piniella, dijo que lo mejor para Valcárcel era que nadie hablara de Valcárcel, todo el mundo está hablando. Y cuando la Junta de Andalucía propuso una reunión con la UCA, la Diputación y el Ayuntamiento para la financiación del traslado de Ciencias de la Educación, ha salido el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, diciendo que se podría reactivar el uso hotelero, si no hay acuerdo en seis meses. Enhorabuena, por fin se vuelve a asumir que la Diputación es la casera y propietaria del edificio de Valcárcel. Y por fin se vuelve a hablar de lo más sensato: abrir allí un hotel de lujo.

En varias ocasiones he escrito que el mejor uso sería el inicialmente previsto. Es decir, el proyecto que defendió la Diputación Provincial, propietaria del edificio, para que se convirtiera en un gran hotel de cinco estrellas frente a la Caleta, que dinamizaría el barrio de la Viña. Entonces estaba de presidente de la Diputación Rafael Román y de alcaldesa Teófila Martínez, que tuvieron algunas discrepancias. Pero se aprobó ese proyecto. La idea de ubicar allí la facultad de Ciencias de la Educación es posterior. Surgió, a propuesta de la Universidad de Cádiz, a partir de 2012, cuando la empresa hotelera ya había renunciado.

El proyecto para el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel lo inició la UCA cuando era rector Eduardo González Mazo. Entonces gobernaba en la Junta el PSOE, que dio luz verde, pero no se pasó de ahí, tras el cambio de rector. En las culpas del fracaso del traslado de Ciencias de la Educación también tiene una parte de responsabilidad la UCA, que sólo pone las ganas. El anterior consejero propuso al rector Francisco Piniella que el proyecto se pagara con fondos Feder, con remanentes no afectados de la UCA y con fondos de la Junta. Pero no se hizo nada.

El presupuesto inicial de 20 millones de euros después se elevó a 40 millones, y ya va por 50 millones. Parece inflado. Por comparar: en Sevilla, una empresa va a rehabilitar el antiguo convento de San Agustín para hotel de lujo. Obras polémicas, con proyecto de los reconocidos arquitectos Cruz y Ortiz, en las que le añadirán varias plantas en el interior, y que han estado siete años paradas. El coste se estima en 8,4 millones, una minucia si se compara con los 50 millones de Valcárcel.

Es dudoso que la facultad sirva para revitalizar el barrio de la Viña. En el Parque y en Fragela hay facultades que no han dinamizado el Mentidero. Para La Viña sería mejor un hotel de lujo junto al paisaje más bonito de Cádiz.