Salvo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, a todos nos agradaba ver las calles llenas de turistas, bien fuera en verano o porque había llegado un crucero. Los hoteles y los apartamentos llenos, las tiendas repletas, las calles con guiris por todas partes algunos de ellos arrastrando maletas, incluso de color rosa, como le gusta a Melchor Mateo. Hasta ver las terrazas llenas, siempre y cuando no ocupasen todas las calles y las plazas. Este año tenemos que soportar los turnos para comer, con la consiguiente grosería de los camareros que al cabo de hora y media te están echando para que otro ocupe la mesa y así hacer doblete: más mesas, más espacio, menos camareros, más caro todo y encima dos turnos, la multiplicación de los panes y los peces versión LLORECA. Como en toda ciudad portuaria, el acervo local gaditano tiene muchas referencias a los extranjeros, algunas ciertas y otras inventadas: guachisnais de what's your name? (tutti conttenti tragatti in buti nati guarnaja quédate en Cai), chumino o show me now (al menos eso dicen). Incluso chistes: -Do you speak english? -Yes. -Po echa la maraoma. La última chirigota sobre el tema con su desparpajo habitual, de Juan Carlos Aragón, con aquel famoso pasodoble del que aprende los gentilicios en español: "A los de Vigo llaman bigotes , y los de Sevilla son carajotes", con perdón. Este año nos tendremos que conformar con madrileños y bilbaínos, los sevillanos en Chipiona. que según la Junta se ponen en formación geométrica. y los habituales de la Peña La Parra donde la masa vestida de Spagnolo expulsa a Monedero, del que ya dijo el alcalde de Cádiz que tenía mucha malaje.

Soy capaz de entender que la gente no quiera viajar por la obligación de llevar la mascarilla incluso en la playa. Hasta si me apuran sería capaz de comprender a los hijos de la Gran Bretaña que ante las dificultades que impone su gobierno elijan Brighton en lugar de España. Como toda norma por definición incluye sus propias contradicciones, quienes vuelen al Reino Unido desde Gibraltar no tendrán la obligación de pasar la cuarentena, mira por donde nos va a venir bien tener una colonia o posesión británica en nuestras costas. No es que la provincia de Cádiz sea mucho de ingleses, aquí era más bien un lugar para alemanes, sobre todo en el Novo. Alguno que otro desperdigado por el litoral pero la denominada Costa de Cádiz, antaño Costa de la Luz, aparte de alemanes se dedicaba más a eso que llaman mercado nacional, que podríamos reducir en la denostada palabra España. Esos mercados emisores, como dicen los finos técnicos de turismo, también tienen nombres, gobiernos, normas y costumbres pero suena mejor llamarles mercados emisores que decir guiris a secas. Esperemos que no falten los bilbaínos en La Barrosa, los madrileños aplaudiendo puestas de sol en El Palmar y los ministros en Zahara.