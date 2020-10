Große Koalition

Presumen de que el discurso de Pablo Casado desconcertó a Pablo Iglesias, pero se le vio más bien contento. "Ha hecho un discurso brillante", aplaudió a Casado. Iglesias, que de tonto no tiene un pelo (y eso que tiene muchos y largos), le llamó Cánovas (y no le llamó "Canovitas de Palencia" por un pelo). En efecto, el discurso de la moción instaura un turnismo entre el PSOE y el PP, en el que el PP, para empezar, se pone a la cola.

Los que sueñan con una gran coalición que esquine a Podemos confunden sus deseos centristas con la realidad esquinada. Porque eso dejaría a Vox como oposición y, por tanto, como alternativa de gobierno a medio-largo plazo, que es lo último que quieren los unos y los otros, como se comprobó con el unánime repudio que el discurso de Abascal (más soberanía en Europa, reordenar las autonomías, liberalizar la memoria histórica, etc.) provoca.

En vez de una gran coalición habrá una gran colaboración, que es la esencia del turnismo, y una rivalidad a lo Pimpinela, dúo que parecía pelearse y eran hermanos. Lo que sitúa a Podemos en un escenario inmejorable. Por pocos diputados que tenga -cada vez menos- siempre servirán para desnivelar la balanza y dar el poder al PSOE a cambio de ministerios y el CNI.

Si el PP alguna vez suma con Vox, y pacta con ese partido al que Casado ha contribuido a demonizar, se pondrá de inmediato en una situación de inferioridad moral; como ya pasaba, pero más. Así que le durará poco. La trampa para Vox (ser el muñeco del pim, pam, pum y, a la vez, el apoyo ocasional para que el PP pueda seguir haciendo de pata coja de la alternancia) es algo que el partido de Abascal sólo puede conjurar exigiendo en las futuras negociaciones puestos efectivos de gobierno, cumplimiento estricto de los acuerdos y respeto a sus ideas y principios.

¿Jamás veremos una gran coalición? Sólo en un caso que demostraría que estoy en lo cierto. Si alguna vez Vox superase en votos al PP y éste tuviese la opción de o dar un gobierno al partido que le sostiene tanto, en todas partes y a pesar de todo o de pactar con el PSOE para cerrar el paso al supuesto fascismo. Entonces habría gran coalición, no lo duden ustedes, y, por tanto, un desenmascaramiento. Mientras tanto, seguiremos con el teatro del dúo Pimpinela entre el PSOE y el PP: "Por eso vete, olvídalo todo y pega la vuelta. -Adiós -Ayúdame. -No hay nada más que hablar -Piensa en mí. Etc."