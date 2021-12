Gran jornada

Es la que se ha vivido en Cádiz el pasado miércoles, festividad de la Inmaculada Concepción, con la salida en procesión del Nazareno de Santa María, el Regidor Perpetuo y la Virgen del Rosario, Coronada y Patrona de la Ciudad. Como dice con acierto Pablo Manuel Durio, autor de la crónica en estas páginas del Diario, son dos pilares fundamentales de la fe religiosa en Cádiz y testimonio indiscutible de la piedad popular. Como también dice el autor de la crónica, para esta salida no había razones que la justificaran pero sí que los convocantes conocían la predisposición y el buen ánimo de los gaditanos para esta manifestación de la religiosidad popular y así se demostró con su presencia masiva. Para la ocasión, a la Virgen del Rosario la vistieron sus camaristas con saya y manto azul celeste, distinto del blanco y oro habitual, en tanto que Ntro. Padre Jesus Nazareno estrenaba el paso procesional, que volveremos a ver (D.M) en el próximo jueves Santo y sin duda, que los cofrades gaditanos disfrutaron de ese anticipo de la Semana Santa, cuyas procesiones llevan dos años sin salir.

También ese día se inauguró el Belén municipal, en el antiguo rectorado de la calle Ancha, y que hay que agradecer a la Asociación gaditana de Belenístas en convenio con el Ayuntamiento y que comparte visitas con otro, de la asociación, "El castillete de Puntales". Huele Cádiz, pues, a incienso, como olía a tomillo y romero en las calles de la carrera oficial de la procesión del Corpus y también a la grasa de las armas de los soldados que cubrían la Carrera Oficial.

Es de suponer que el coronavirus seguirá en su empeño y es sabido que las aglomeraciones facilitan su tarea. Afortunadamente Cádiz cuenta con una de las mejores estadísticas. A lo mejor hay que agradecerle a los vientos tan frecuentes en nuestra ciudad y de los que a veces nos quejamos y olvidamos que limpian la atmosfera. Tiene que ser muy fuerte, ese virus, coronado para resistirse y aguantarse sin irse "a tomar viento". No quería justificar el éxito de la jornada de lujo cofrade, contando el chiste tan conocido y que dice que Cádiz es el "paraíso de la vela" y cuando un aficionado a la navegación adujo que él no veía tantas velas navegando y embarcaciones fondeadas, le replicaron, "cómo se nota que usted no ha venido a Cádiz en Semana Santa". Dicen que la variante ómicron ya está en Cádiz, más contagiosa pero menos grave. Parece que de los tres casos detectados en Andalucía, dos son en Cádiz. Habrá que extremar los cuidados y seguir las indicaciones de los facultativos.