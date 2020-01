Gracias seño

Yo estoy contento con el cole al que fui. Mis padres no lo eligieron porque tuvieran las mejores referencias ni liderara ningún ranking, simplemente era el colegio del barrio. El alumnado del Fermín Salvochea era tan normal como yo. Lo pienso ahora que la educación centra tantos debates por los malos resultados históricos del informe PISA, el abandono escolar, las leyes educativas que se suceden parcheando la anterior, y ya el remate del pin parental que pone el colofón friki al tema. A riesgo de caer en el típico ‘Antes sí que...’, y reconociendo que soy de las últimas hornadas que vivió la EGB, creo que el profesorado hizo un buen trabajo. Así que aprovecho para valorar y agradecer a aquellos a los que nunca se las dí y que aportaron mimbres a lo que soy: Gracias Quintina, Mª Angustias, María, Don Salvador, Don Ángel... (sí, no todo fue positivo, he tenido que deconstruir una educación machista en el tratamiento a la autoridad)