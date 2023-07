En el Real Club de Golf Vistahermosa del Puerto de Santa María, ha dado una brillante conferencia el escritor y columnista de El País Sergio del Molino. Versó sobre el ex presidente socialista Felipe González, del que ha escrito un ensayo titulado Un tal González. Esto, sin contexto, es lo más normal del mundo. Vistahermosa, sin embargo, es un mítico baluarte de conservadurismo.

En realidad, hay de todo, y la función de un club no es ni hacer política ni tener sesgos ideológicos. Su Aula de Cultura invita a personas diversas. Pero el halo mítico del club ahí está. Es el escenario escogido por Rosa Belmonte y Emilia Landaluce para ambientar su reciente novela, La mala víctima; y será por algo. A su leyenda ha contribuido bastante la pluma vitriólica del columnista Fernando Santiago, epigramista que ensalza y mitifica lo que ataca, y que le tiene una inquina especial a Vistahermosa, al croquet, a las croquetas y, ya de paso, al Opus. Me parece bien, porque aquí hemos venido a jugar y porque es lo lógico desde sus coordenadas ideológicas.

A la lupa del mito es donde hay que enmarcar la conferencia de Sergio del Molino, que fue tan estupenda como partidaria del personaje. Del Molino dejó claro que el socialismo actual y el entorno de Sumar lo repudian, mientras es reivindicado por el PP. Feijóo presume constantemente de haber votado a Felipe González y soñaba con tenerlo como íntimo consejero áulico. Esto es un símbolo o, mejor dicho, un síntoma. ¡El tal González ha devenido en una figura tan icónica para buena –en el sentido de cantidad– parte de la derecha…!

Lo que demuestra cómo funciona la política española y cuán vertiginosamente se desplaza el marco ideológico hacia la izquierda. El líder de un PSOE que, mano a mano con Guerra, se empeñó en dejar a España irreconocible hasta para la madre que la parió, que enterró al barón de Montesquieu, que normalizó la corrupción, que lió lo del GAL, que nos dejó en herencia el PSOE que conocemos contra el que no se ha manifestado nunca y que inauguró la ley del aborto… es ensalzado en público y en privado (y en concertado, si cabe) por una derecha social que lo añora con nostalgia llorosa. En cambio, en la izquierda lo ven como un vestigio o vestiglo. A Alfonso Guerra, que el año pasado dio otra exitosa conferencia en el Vistahermosa, le pasa lo mismo. Si no se entiende esto, no se comprende nada de la política ni de esta España.