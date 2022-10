El Gobierno de la gente

Me llaman la atención los tópicos, de manera especial esas frases hechas que tanto se repiten en la política española. Muy llamativo todo lo que se dice en la presentación de unos presupuestos, sean del Estado, de la Junta o de cualquier Ayuntamiento. El partido en el gobierno llama a los presupuestos expansivos, sociales, destinados a la recuperación y toda la quincalla correspondiente. Los partidos de la oposición, nada más ser presentados, los tildan de fraude, destinados al desastre, sin que les haya dado tiempo de echarles un mero vistazo, del tirón. Así ha pasado con los del Estado que se acaban de presentar con el Chaquetilla al ataque. Dentro de poco pasará a la inversa con los de la Junta y puede que si se aprueban, pasará con los del Ayuntamiento. Un ritual vacío, sin sentido. Nadie presta atención a esa palabrería política que la gente no comprende. El miércoles en el Congreso, la vicepresidenta Calviño, asidua a los veranos de Chiclana, le dio un rapapolvo al portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros, en plan La vida de Brian, qué han hecho los romanos por nosotros: el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo , la ley de eutanasia, el aumento de los contratos indefinidos, con el consabido aplauso enfervorizado de los propios tal y como es costumbre en el Congreso para que salga en las televisiones, la claque haciendo como que trabajan por un día en la vida. Según parece, en los Presupuestos aparece la primera consignación para el nudo de Tres Caminos, que estaba a la espera desde hace 20 años. Nada se sabe si alguna vez empezarán las obras en la muralla, el edificio de la nueva Subdelegación o la mejora de la red ferroviaria. Eso sí, la ministra de Industria mejor haría meterse en un boquete y no salir en una temporada ya que dudo mucho que sea cesada a pesar de las tonterías que dice. El alcalde de Cádiz calificó de traición que se cierre la planta de Airbus de Puerto Real mientras esta misma empresa semipública abre una fábrica en Portugal. Reyes Maroto, que así se llama la interfecta, dijo que Airbus está cumpliendo con la Bahía de Cádiz, declaraciones con tintes escandalosos que no deberían pasar desapercibidas. El consorcio aeronáutico europeo se ha cargado una fábrica con 100 años de antigüedad (en realidad la trajo a Cádiz el denostado Ramón de Carranza) en una de las zonas con mayor desempleo de España justo cuando se conocen unos malos datos de paro en la provincia. La ministra, en lugar de recoger el sentir de la gente, se pone del lado de la empresa, eso por no hablar de los 400 millones que su departamento va a invertir en la planta de Airbus de Getafe. Don sin din, puñetas en latín.