Una 'Gloria' al año

La organización científica Climate Central tiene en su entrada digital un mapa del mundo donde están pintadas en rojo las zonas que se comerá el mar en los próximos años. A partir de 2050 se inundarán una vez al año. En Andalucía son las marismas de Isla Cristina, Punta Umbría, Huelva, Doñana, Bahía de Cádiz, Conil, Barbate y Los Barrios. La subida del nivel del mar no va a ser uniforme en toda nuestra costa, será cómo hemos visto entrar la borrasca Gloria en el Delta del Ebro. Inundará cultivos, destrozará arrozales y romperá las granjas de atunes y doradas. Después se retirará, para volver con mayor cadencia. Climate Central también tiene pintado de rojo este delta mediterráneo, que por primera vez se ha visto azotado por un temporal que le llega del este, no del norte. La diferencia entre este cambio climático provocado por la humanidad y otros que se han sucedido en el planeta es su rapidez; los ecosistemas no pueden evolucionar y las especies adaptarse en tan poco tiempo, y lo mismo sucederá con las poblaciones asentadas junto a las playas, construidas sobre marismas o levantadas en acantilados en regresión. Hay cierta venganza natural contra un despropósito que lo fue antes, incluso, de que esto comenzase a calentarse. Siempre hay tiempo antes del final, pero al reloj de arena ya le han dado la vuelta.