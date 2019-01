Gilead y los caminantes blancos

Uno de cada cuatro estadounidenses cree que los zombies existen. Uno de cada cuatro estadounidenses cree que no hay cambio climático. La relación forma parte de una exitosa campaña (conceptualmente, al menos) desarrollada para concienciar acerca de lo absurdo del negacionismo. Ya ven: hay quien cree en los Caminantes Blancos pero hace oídos sordos a aquello de que se acerca el invierno. Esta semana se ha sabido que Groenlandia acelera su deshielo y se acerca al punto de no retorno: es decir, el punto en el que las condiciones de un escenario se alteran hasta hacerlo irreconocible. El deshielo en la zona está siendo tan rápido que, en dos décadas, la actual altura del nivel del mar podría fosfatinarse. A la vez, las potencias están jugando ya a la escalada militar con el deshielo del casquete norte. A este paso, no nos va a dar ni tiempo de instalar un Gilead con uniformes de Hugo Boss. Seremos merienda de zombie.