Gibraltar (gibrexit)

Cuando se creó la Comisión para el desarrollo del Campo de Gibraltar en 1964, yo era un joven Abogado del Estado destinado en Cádiz y recibí una llamada, nada menos, que del Subsecretario de Hacienda. Entonces, en el viejo edificio de la Aduana, hoy la Diputación Provincial, compartía despacho con el Jefe de la Abogacía (Juan Antonio Ollero) que me aclaró que el Subsecretario, que era también Abogado del Estado, se había informado que, desde Cádiz, asesorábamos al Delegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar y además, había un sustituto para asistir a las sesiones del Tribunal de Contrabando. Me dijo, que el ministro de Asuntos Exteriores, a la sazón Castiella, quería constituir con urgencia aquella comisión, en la que el Ministerio tenía un representante y como no le daba tiempo para nombrarlo, me pedía que yo asumiera esa representación. Algeciras entonces, estaba a la misma distancia de Cádiz que hoy, pero ni existía la autovía, ni la carretera nacional, plagada de baches y con un tráfico intenso, invitaba al paseo. En aquella época, por mucho calor que hiciera y lo hacía no se consentía la falta de chaqueta y corbata en una reunión, e imaginen mi preocupación cuando descubrí que había olvidado la chaqueta. El abogado sustituto me llevó a la tienda de unos amigos y así, mal que bien, conseguí salir del trance, con el préstamo de una chaqueta para la ocasión.

El Delegado del Gobierno era el General del Ejército, Pérez Soba, de fuerte carácter, que me anunció que él necesitaba un asesor permanente y que pediría mi traslado a Algeciras. Al final, el General se conformó con que los asesoramientos fueran escritos y a falta de internet y palomas mensajeras, los autobuses de Comes cumplían la función.

Hago esta larga exposición para aclarar que mi relación con el Campo de Gibraltar, viene de antiguo. Los más viejos, recordaran que se intentó crear allí una nueva provincia, con territorio de las provincias de Cádiz y Málaga, que no prosperó por la reacción popular, aunque estábamos en dictadura. José María Pemán fue uno de los más decididos opositores.

Como consecuencia del Brexit hay también un Grexit, que debe gestionar el gobierno del PSOE. Ahora sabemos poco y volveré al tema, porque es de vital importancia para Cádiz y el Campo de Gibraltar. Se han quejado los alcaldes de la zona unánimemente, de la falta de noticias del Gobierno y lo único que se sabe es que el presidente Sanchez quiere llegar a un acuerdo en octubre porque Bruselas urge a España a concluir la negociación y Sanchez para facilitar ese acuerdo, renuncia a plantear el tema de la soberanía, e incluso el del aeropuerto.