Geografía para concejales

He esperado algunos días, para ver si algún partido pide la dimisión de María Romay como concejala de Fiestas de Cádiz. Por curiosidad, más que nada. Si ahora parece obligatorio que los políticos tengan un máster, sería de sentido común que antes de ser elegidos superasen una selectividad previa. Del tipo: "¿En qué continente está Moscú?". Y si responde "Asiático", ya se sabe que no da el nivel. Pues podría ocurrir que viaje por razones de su cargo, y ni siquiera sepa dónde está dando una conferencia. Y, además, que promocionar el Carnaval es importantísimo, sobre todo si lo difundes en Moscú, donde no saben cantar Los duros antiguos.

En unas declaraciones a Onda Cádiz TV, dijo María Romay lo siguiente acerca de su viaje oficial a Moscú: "Ha sido una experiencia muy positiva. La oportunidad de llevar nuestra fiesta hasta el continente asiático (sic) no se presenta todos los días y no podíamos dejarla pasar".

Quizá no se explicó bien, o ustedes no la han entendido. A lo mejor ella, que es podemita y procede de los Anticapitalistas de pura cepa, tenía en la cabeza el mapa de Rusia en los tiempos de la URSS, y había oído algo de las repúblicas soviéticas asiáticas. O igual no sabe de geografía, ni de política, o ha pensado que Moscú es como Estambul, que tiene una zona europea y otra asiática. Las fronteras de hoy en día son un lío.

¿Fronteras? ¿Qué fronteras? Según la pancarta que han colocado los colegas podemitas en el Ayuntamiento de Cádiz, las puertas deben estar abiertas; o sea, que no debe haber fronteras. Y, en tal caso, lo mismo les dará si es Europa, es Asia, es África, o es América. ¿Cádiz qué es? Tiene un poco de todo. Según Pemán, don José María, que además de ser facha también escribía, y tenía sus conocimientos geográficos, Cádiz es "un poco genovesa y un poco peruana". Eso lo escribió en su Piropo a Cádiz, donde también dice que es "clara y fina".

-¿Fina? Ni de coña. Si Pemán viviera, revisaría el piropo…

Siempre hay algún facha que se entromete. Y los piropos resultan machistas. Ya nadie te dice que eres "una señorita del mar", ni "una novia del aire". Están perdiendo las formas galantes y tampoco leen poemas. Por eso, no saben nada de Pemán…

-Ni de geografía tampoco, ya lo ve usted.

Pues con estos concejales hay que seguir, al menos hasta 2019. Y eso pasa por no examinarlos antes. ¿Máster? ¿Qué máster? Y lo mejor de todo: aún no se ha explicado para qué quieren promocionar el Carnaval en Asia. Para eso, sería mejor un viaje a Japón.