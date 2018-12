Gente que se mata a trabajar

Pepe Monforte lleva ya algunos años publicando en los periódicos del Grupo Joly, principalmente en Diario de Cádiz. Cultiva el humor y tiene mucho ingenio y el que escribió relativo a un delegado del Estado puede figurar en las antologías más exigentes. Ahora, sin abandonar su faceta periodística, se dedica más a la gastronomía, a las "Cosas de comé" de la provincia de Cádiz, como titula su revista. Tuvo arrendado un local en la Plaza Candelaria, que surtía a sus clientes de los mejores productos de alimentación de la provincia. Y porque pocas veces escribe en serio, ha llamado mucho la atención su artículo que tituló Cádiz real y en el que aboga como solución para los problemas que denuncia el informe de los servicios sociales del Ayuntamiento y que hemos comentado algunos de los colaboradores locales, una solución metropolitana para Cádiz. Para su satisfacción le diré que su artículo lo comentamos en un almuerzo y hubo casi unanimidad en considerar que este sería el mejor de los caminos. No es un invento suyo, sino una realidad comprobada, que los habitantes de la Bahía duermen en un municipio, trabajan en otro, buscando la diversión y la pareja donde la encuentran y terminan enterrados o incinerados en un mancomunado.

Un problema de Cádiz es que los habitantes de su provincia no se sienten de Cádiz, o al menos no lo dicen, sino que mencionan su pueblo respectivo cuando se les pregunta de dónde son. Esto no ocurre en la vecina Sevilla, ni tampoco en otras provincias andaluzas.

De la crisis de Cádiz se señalan muchos culpables. Desde que se marcha de Cádiz la Casa de Contratación, empieza la decadencia, que ni siquiera se detiene cuando las Cortes de Cádiz. Ahora, el culpable más señalado es Vista Hermosa, porque supuso el éxodo de la burguesía gaditana al Puerto de Santa María, pero una burguesía que tampoco le ha servido al Puerto de Santa María para nada, cuya decadencia en el centro urbano salta a la vista.

Lo que necesita una explicación es la frase que se destaca de mi artículo y que han elegido como titular: Trabajar con más de ochenta años, como si esto fuera el remedio que propongo. Podía haberse elegido otra, como la que yo coloco como titular de este artículo. Por supuesto que la frase es mía, pero sacada de contexto, porque forma parte de un artículo que escribí en estas páginas en 19/01/2005, titulado Los flojos de Cádiz, protestando del tópico y ponía como ejemplo a dos gaditanos (Vicente Alonso y José María Sánchez Vega) que, con más de esa edad, seguían al frente de sus respectivos negocios.