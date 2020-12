¡Garmendia!Experimentos

Fueron Vicente Tortajada e Ignacio Romero de Solís quienes, al alimón y desde el mirador de la sevillana calle Placentines, le pusieron el mote mientras lo veían llegar con su veloz paso de corneta: "El esforzado teniente Garmendia". Lo hemos escrito ya en alguna ocasión: Ignacio F. Garmendia es uno de los más brillantes y peculiares ejemplares de los que poblaron las facultades de letras de la Hispalense en los últimos ochenta y los primero noventa, cuando paseaba bajo las altas bóvedas de la Real Fábrica de Tabacos con su corbata de cordón, al estilo de don Ramón Carande, y un zarcillo de oro que remitía por igual a Shakespeare y a Corto Maltés. No todo el mundo sale airoso de una indumentaria así, pero Garmendia, genio y figura, conseguía el efecto de una elegancia byroniana que aún hoy, ya con un estilismo más recatado, mantiene.

Han pasado treinta años por aquella estampa del estudiante de Filología Clásica, piquito de oro e impulsor, junto a Pepe Roldana, de la revista Tempestas. Hoy, Ignacio F. Garmendia es uno de los críticos literarios más respetados del país, un editor sin par y un fino articulista que todos los martes honra a este periódico con su presencia (estamos a la espera de la prometida recopilación de sus Postrimerías por la editorial Athenaica). Además, como no paran de repetirle sus amigos, es el hombre de moda en la prensa cultural debido a su monumental trabajo de edición de la Obra Completa de Chaves Nogales (Libros del Asteroide), en la que Garmendia ha volcado sus muchas sabidurías y destrezas. Nadie le ha regalado nada. Como un mariscal napoleónico, Ignacio ha pasado por todos los escalafones de su oficio, desde la callada y minuciosa labor del corrector de galeradas hasta la coordinación de grandes proyectos y colecciones. Con estos cinco tomos, Ignacio ha inaugurado una etapa de plena madurez de la que sus incondicionales esperamos grandes frutos.

Pero más allá de su brillantez intelectual, de Garmendia, mitad monje mitad miliciano, atrae una personalidad singular en la que se mezclan lo moral y lo canalla, lo estajanovista y lo gandul, lo aristocratizante y lo menestral, la gravitas y la bacanal, como si a Dionisio Ridruejo le hubiesen injertado en la cabeza una rama de Alejandro Sawa. De él se ha resaltado su pinturero parecido con Manolete, pero nosotros lo imaginamos más como una reencarnación de Gravina, el más galán de los marinos que tuvo España, cuyo nombre está esculpido entre exclamaciones en su sepulcro de San Fernando. Nuestro esforzado teniente de navío: ¡Garmendia!

ES opinión muy difundida que gran parte de los andaluces se esfuerzan e ilusionan en exceso cultivando sus tradiciones festivas. Y esas mismas voces críticas también lamentan que la vida productiva y laboral se resienta por la mucha energía gastada en tales preparativos y vivencias. De todos modos, ninguna autoridad política -con el fin de comprobar el acierto o fantasía de esos intencionados juicios- se atrevería a suspender, ni siquiera a disminuir el ritmo de festejos que se viven y disfrutan con tanta plenitud en todos los rincones andaluces. Pero lo que ninguna institución humana se hubiera atrevido ni a insinuar, la pandemia lo ha impuesto de forma drástica en los meses pasados. Y es previsible que la temporada de prohibiciones deba alargarse. Por tanto, dado que estas suspensiones se han convertido en normas de obligado cumplimiento, por qué no utilizarlas para experimentar si es posible extraer algún beneficio de ellas. Hay que evitar quedarse mucho tiempo estacionado en un umbral de incertidumbre, incomprensión, lamento y nostalgia. Porque quejarse sin proponer soluciones sólo provoca rencor. Los ciudadanos aguardan un nuevo sueño que canalice su desaliento. Habría, pues, que inventar algo que orientase las ilusiones festivas por otros derroteros. De manera que esas invenciones, a la vez que sirven de sustitutos de unas tradiciones ya muy apalancadas, abran nuevos horizontes de experimentación. Para muchos andaluces no será tarea fácil reemplazar un tiempo de fiesta que ellos habían convertido en una dedicación sagrada. Pero sí se subirían a ese carro reflexivo otros andaluces quizás ya fatigados de marchar con la lengua fuera, de feria en feria, desde comienzos de primavera. Y esta podría ser una ocasión privilegiada de experimentación. Las instituciones, la Junta la primera, tal vez podría pensar, fomentar un tipo de alternativas, soluciones de recambio, invenciones para llenar los tiempos vacíos que deja la omnipresencia de la fiesta cuando ya no puede reinar. Todo menos quedarse pasivamente, ante un televisor, aguardando que vuelvan unos tiempos cada vez más idealizados y que, por ello mismo, no van a volver. Es un momento propicio para inventar, incluso en Andalucía. Aunque toda apuesta por innovar acarree posibles equivocaciones, pero sin riesgo, sin soltar las amarras de lo viejo, no se descubrirán otras maneras de vivir. Esos tesoros hay que rastrearlos, sabiendo que esa operación de búsqueda ya aporta tanta felicidad como las fiestas de primavera.