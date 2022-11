Ya se sabe que en Cádiz somos mucho del gañote vil, que decía Enrique Alcina. Aquí si es gratis, hasta cachetás. En carnaval hacemos cola para comernos un pestiño que nos cuesta 50 céntimos en cualquier momento, o unos erizos, o unos ostiones o lo que sea menester. Si Los Italianos regalan topolinos, la cola llega al Palillero. Si se puede entrar sin pagar en el Falla ¿para qué apoquinar? Se ha visto cada vez que la Diputación o la Cámara de Comercio ponen a disposición del público los vales esos para comer y beber por la cara denominados Cádiz Vale Más, se bloquea la página con el aluvión de gente que quiere sacar los vales con los que la Diputación agasaja a la sufrida ciudadanía de la provincia de Cádiz, creo que se llama cola virtual o algo por el estilo, hay que estar delante del ordenador un rato para que te den unos eurillos con los que tomarte un cubata con los colegas. Que no nos falte de ná. La afición a la Semana Santa tiene que ver con que ver pasos por las calles no cuesta nada, se pone uno con una silla de la playa y echa la tarde viendo pasar procesiones. El carnaval de pago no tendría tantos seguidores. Lo mismo podríamos decir del Cádiz: la gente paga cuatro euros por partido, por eso hay tantos neocadistas que, eso sí, iban con su padre de la mano y fueron todos a ver el Cádiz contra el Mármoles Macael, todos vieron el ascenso de cuando Enrique Mateos "Fifirichi", todos fueron a Las Palmas. Por cuatro euros las quejas sobre si hay que activar el carnet o no, sobre si el niño paga o se puede sentar al lado, sobre si los baños están reguleras, sobre las calzonas amarillas. Eso sí, cuando hubo que comprar acciones porque el club iba a desaparecer, ni uno solo se estiró. El club ha pasado por numerosas menos ajenas a la ciudad: Gil, Antena 3, Baldasano, Del Nido, Gaucci, Pina. Cuando la gente se queja de que Vizcaíno es de Sevilla no comprenden que compró el Cádiz porque ningún gaditano estuvo dispuesto. Los mismos que hace unos días gritaban Vizcaíno dimisión se creen ahora que el Cádiz va a jugar la Champions, así de voluble es el mundo del fútbol. Un espectáculo más dado a las emociones que a la razón, quizás sea su encanto, en el caso que nos ocupa tamizado por ese espíritu gadita "de lo que no cuesta llena la cesta". Así que , chavales, ya podéis colgar este artículo en vuestras redes sociales y dedicarme los insultos que os parezcan oportunos, os tengo bloqueados a todos y ojos que no ven, corazón que no siente. Ya sabéis los beneficios de la profusión de pinchazos en los que se basa el mundo digital. Ponedme en vuestros chats, webs, instagram, tik tok, facebook, tuiter, whatsapp. Me resbala por completo y la empresa en la que pongo estas letras os lo agradecerá.