Ganar, ya sea con Gerard o con Álvaro

Día clave, Día D para el presente y, sobre todo, el futuro del equipo nacional, de ese equipo que debería ser el de todos y que no lo es. España, viendo cómo los de su clase suman de tres en tres, tiene ante sí una prueba de fuego con la Polonia de Lewandowski. Una prueba trascendente y para lograrla convendría aparcar las pelillerías que, en modo excusa, surgieron tras el choque con Suecia y hacer que el Jugador número 12 se sienta afín al equipo.

Han sido variadas las inconveniencias surgidas tras el cero en todo con los suecos. Las lanzas contra Morata han sido atacadas con una ferocidad que se echó de menos cuando Portugal en el Metropolitano. Entonces fueron similares los denuestos al goleador que no goleó, pero no tuvieron el alcance de ahora. Lo otro, el estado del terreno, no fue más que la excusa de un seleccionador que jamás tiene la culpa de nada, incluso justifica dejar fuera al mejor goleador del momento.

Dicho lo cual, la cosa está en que la selección tiene que ir a la busca de ese bien perdido que es el gol. Con Morata o sin Morata, todo lo bueno que se hace entre área y área ha de concretarse en ellas. Ahí es donde suena la hora de la verdad del fútbol, en las áreas. ¿Jugará Gerard Moreno o seguirá confiando en Morata Luis Enrique? Es igual, hay que ganar y punto, pero no sólo en la pizarra, que ahí gana hasta el peor de los entrenadores, sino en el terreno de juego.

Y hay que hacerlo mediante un considerable plus de mejora, ya que tras comprobar cómo se las gastan Francia, Italia y Bélgica cuando cuenta con De Bruyne, lo que hasta ahora ha ofrecido España no da para mucho. Olvidemos el pasado más reciente y pónganse todos los encartados manos a la obra para que tanto Polonia esta noche como Eslovaquia el miércoles entreguen la cuchara. Remen todos hacia la misma dirección y gánese, sea con Gerard o con Álvaro.