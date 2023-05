En el Instituto de la Familia del CEU hacen honor a su nombre… y a su apellido. Te sientes como en casa y también en una muralla que defiende a cara de perro la institución familiar. Yo fui para hablar de la familia como entorno natural de crianza de la nobleza de espíritu. Toda familia implica una genealogía que se remonta -ineludiblemente- al siglo XIII, y más allá. No hay quien no descienda de Eva y Adán. De antigüedad propiamente dicha, todas las familias estamos bien servidas y empatadas. Pero, sobre todo, en todas se pueden y se deben ejercer las actitudes propiamente aristocráticas del agradecimiento, la admiración, la defensa -la espada- de lo propio, la memoria, la transmisión y el cuidado de los débiles.

Todo esto se enfrenta a muchas dificultades, pero especialmente a la homogenización de la gente joven entre modas, tendencias y uniformes generacionales. Cada familia es un modo peculiar y reconocible de estar frente al mundo. Si los adolescentes se fabrican en serie con las series y los tics igualitarios, la familia pierde mucha sustancia.

Por eso recordamos con encomio una idea de Gregorio Luri que funciona en la práctica extraordinariamente bien. Uno de los grandes argumentos educativos es decir a los hijos: "Los Martínez (o los Luri o los Máiquez) lo hacemos así". Esa llamada a la pertenencia, al orgullo y a la identidad suele funcionar como un clarín.

Sin embargo, se me olvidó decir que el conjunto de privilegios (etimológicamente: leyes privadas) de los Martínez, no ha de consistir sólo en mandamientos morales, civiles o sociales de aplicación general. Los Martínez entregan la tarea del cole, van a Misa los domingos, no tiran cosas a la calle… Fantástico, pero un pequeño Martínez puede decir: "Y los García, lo mismo, ¿o no?". Para que la llamada a la peculiaridad del clan funcione, también tiene que ser peculiar.

Esto es, gamberra y hasta un poco anarca. Porque la ley estatal, cada día más invasiva, nos quiere uniformar igualmente. Y los Martínez tienen "su uniforme", que defienden, y su oriflama. Yo animaría a toda familia, especialmente al padre, a cierto gamberrismo ejemplar. Es una bendición ser maldito en esta sociedad en la que nos están estabulando. No pongo ejemplos concretos porque cada familia es mundo (y porque tengo interés en que no me retiren la patria potestad). Pero la metáfora vale: hay que saltarse las bardas y saltar en los charcos.