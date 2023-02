Dijo Quevedo "nadie promete tanto como el que no va a cumplir". Los políticos y los aspirantes a serlo nos agasajan con todo tipo de parabienes, promesas,amabilidad, sonrisas, proyectos y compromisos . Sonrisas, besos y lo que sea menester. Ya veremos cuando lleguen al poder. El problema lo tiene quien se crea las patrañas del tipo "con dos millones resolvemos el problema de la vivienda" que dijo el arquitecto de Podemos. Aconsejaría a los aspirantes que no digan nada que se tengan que comer en unos meses. Vale, las promesas electorales se reciben con escepticismo, será por la costumbre de que luego no se cumplen, OTAN de entrada no. Por ejemplo: dice David de la Cruz que no compartirán gobierno con el PSOE ¿Y si el PSOE , llegado el caso, pusiera como condición para votarle como alcalde compartir el gobierno municipal?¿diría que no y permitiría un gobierno del PP para tiempo después negociar con los socialistas una moción de censura? El Gran Hermano residente en Madrid dijo que llenaría la Bahía de rascacielos y promovería que se pudieran abrir todo tipo de comercios sin licencia, tanto creía en su promesa que estuvo a punto de llevarla a cabo él mismo, se cuela en el Falla para hacer campaña desde un palco o en los camerinos, que un voto es un voto. Eugenio Belgrano se graba vídeos enfadado por cualquier cosa, desde los uniformes de los empleados de la limpieza a las "migagas" que nos da la Junta de Andalucía. Cuando solo era el empresario de la catabumbas del Beaterio y un buzo por el subsuelo de Cádiz, vivía más relajado, ha tenido la suerte de que el caos judicial ha provocado la suspensión del juicio pendiente. Bruno debe estar que se sube a las lámparas con tantos cafés que se toma cada día con vecinos de la ciudad, como buen portero sabe pegarle al balón patapún parriba cuando llega una pregunta peliaguda tipo nombre del Estadio. Oscar Torres va barrio por barrio prometiendo el oro y el moro(con perdón): bibliotecas, paradas de autobús, parques infantiles y lo que haga falta. David de la Cruz se graba vídeos corriendo sin despeinarse ni sudar, prometió dentistas y sicólogos, en una vuelta de tuerca al estado del bienestar quiere poner en marcha un servicio de canguros del Ayuntamiento con objeto de que la gente pueda dejar a los niños para irse de marcha, ver una cofradía, escuchar una agrupación, ver un partido del Cádiz o lo que sea menester. El más fascinante de todos los candidatos, con permiso de los demás, es el gachó de los perros, que ha llenado Cádiz de carteles. No se sabe quién es, qué defiende, a qué partido pertenece, frikismo en estado puro. El carnaval debería dejar paso a una pax olímpica , con tapa de ensaladilla en Las Banderas.