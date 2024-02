Galicia es dos. Casi todo se ha vuelto dos en estos años. O acaso lo fueron siempre. El resultado final es que es no hay una España ni una España Una (esto mucho menos) sino dos. Machado vive. Es lo que dicen las encuestas. Las últimas las de Galicia. Tezanos dice que gana el PSOE más los demás y Michavila lo contrario, que es el PP (sin el demás) el que va a ganar. Por mayoría absoluta. Y yo siempre pienso en lo que estudié en el Bachillerato, el principio de identidad de los seres. Esto es, nada es y no es. Una misma cosa, por supuesto.

Encuestar a Galicia es una cosa, solo una. Pero el resultado es y no es. ¿Y eso? La explicación debe ser la sencilla razón de que unos preguntan a unos y otros a otros, no encuentro otra. O que todos responden esto y lo contrario, según quién pregunte. Un lío.

He visto que Martín Heidegger trató del asunto en su El principio de identidad. El gran filósofo alemán, francamente, lo complicó todo un poco más (en verdad un mucho más). Sin salirse de la fórmula A=A. De aplicar sus conclusiones a Galicia se vería con claridad que lo que valía como ley suprema del pensamiento (Heidegger) no sirve para acotar el campo del conocimiento. Más que nada porque si la ecuación A=A de lo que habla realmente es de igualdad, lo idéntico no está. Necesariamente. Son algunas de las razones por las que me manifiesto siempre como escéptico en materia de encuestas, casi como el receptor de la carta de Balmes, que lo era en materia de Religión.

Finalmente las encuestas entretienen, crean una ilusión o proyectan un malévolo juego de luces que deslumbran al adversario. Nada más. Digo que hay mucho alborozo cuando el resultado de las urnas se parece (término filosófico donde los haya) mucho al de las encuestas. Porque lo normal es que les pase a muchas lo que a la mayoría con la Lotería de Navidad. Ni el reintegro. Y a otra cosa, mariposa.

Digo esto del CIS. Se trata de Galicia, hay una especificidad que no debemos olvidar. La ‘teoría de la escalera’. O sea, el ‘asejún’. Ni por teléfono, ni en una cabina. El gallego es muy suyo, nos han dicho siempre. No se suele saber si sube o si baja una escalera. Así es casi imposible la prospectiva. Pues pese a todos Michavila se ha enrocado en la mayoría absoluta y Tezanos en el tripartito. Son los dos modelos que se dirimen en las urnas. Las dos Galicias. Habrá cuatro Castillas, dos Andalucías y así. ¿A=A?