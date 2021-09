El gadita es una especie de gaditano más gaditano que ningún gaditano. Un soberanista, un independentista en plan Cádiz profundo, un procesista sin procès versión Cádiz, un cantonalista, uno que piensa que si en Cádiz tiene todo para qué ir a cualquier otra ciudad, un xenófobo voxista-localista que cree que todo lo de Cádiz es original, único e irrepetible, que el "hemos venido a emborracharnos" se inventó en el Estadio (él diría "el Carranza"), que no hay mejor forma de llevar los pasos que al hombro y zarandeándolo lo más posible, los maniguetas lanzando al aire el paso mientras mascan chicle con la mano puesta en el cíngulo mientras el pueblo come pipas y los niños piden cera a los penitentes. Si alguien habla de Juan Carlos, el gadita reconcentrao no se imagina al Emérito en los Emiratos sino que sabe que se refiere al del colegio ese. Si alguien dice Don Antonio no es Machado o Mairena, sino Martínez Ares. Cuando oye hablar del Gafa no recuerda al colega de la clase al que todos le daban collejas en el 3ºA de la Mirandilla, comprende que hace referencia a Álvaro Cervera. Perdona cualquier fechoría que pudiera haber hecho Mágico porque fue sin duda el mejor jugador de la historia, que ya lo dijo Maradona, que el que no quiere a Cádiz no quiere a la humanidad entera según frase de baño y masaje pronunciada por Alfredo Relaño que se ha puesto en el túnel de vestuario como en Liverpool pusieron "This is Anfield" hace años. Cuando ve las siglas LLNSN sabe que no es el código del wifi ni el pin del móvil, sabe lo que quieren decir esas siglas a las primeras de cambio. El gadita reconcentrao se ha tirado por el Puente Canal, cuando en los veranos se podía coger mesa sin tener que reservar y sin tener que discutir con uno de Madrid, iba a tomarse sus caballas asás a la Plaza Pinto, se bañaba en La Caleta e incluso algún año llegó a jugar al bingo hasta que los de Canal Sur lo pusieron de moda. Se ha adaptado a ver el carnaval en Onda Cádiz con Mirian y Enrique antes que ver al Mochila y al Cateto de La Isla vestidos de camareros, aunque como lo hacían Enrique Márquez con Enrique Treviño, Pedreño con Pepe Benítez y Carmen Coya e incluso Rodicio con Alarcón no hay nada, que el Falla siempre fue más de radio que de tele. El verdadero gadita conoce al Kichi del tiempo de El Cielo de Cádiz . El gadita reconcentrao está muy contento porque lleva dos años sin salir de Cádiz, como mucho al campito que tiene su cuñao en Chiclana, que ahora ha montado una piscina para los niños. Ya se sabe refrán "viaja porque no es de Cádiz" , desde hace dos años nadie puede viajar, para oír acentos raros ya vienen los madrileños.