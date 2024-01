Fue Pepe Monforte el que le puso a la feria de turismo que se desarrolla estos días en Madrid como FRITUR porque a la postre es una gran cuchipanda pagada con dinero público para concejalitos, alcaldes , políticos y llevadores de maletas variados. Estos días en la capital suben los precios de los hoteles, los restaurantes, los taxis, las salas de fiestas y hasta los puticlús. Decía un antiguo gerente del Patronato de Turismo que los concejales llegaban sobre la una con las gafas de sol puestas para que no se notara la noche de juerga. Paga España. Todos dicen partirse la camisa por su pueblo: qué bonito es Puerto Serrano, La Muela es pa matarse, Paterna es el Nueva York de La Janda, como Alcalá del Valle no hay nada, así hasta el infinito y más allá. Ya dijo George Brassens “todos los imbéciles felices son de algún sitio”. No se trata tanto de promocionar el pueblo de uno como que en el pueblo piensen que se promociona , por eso van allí junto con los políticos una pléyade de televisiones, radios y medios locales, siempre hay alguna web local con aires de gran periódico que nos ilustra sobre qué bonita es Badalona en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. La rueda gira y gira engrasada con dinero público que se detrae de las verdaderas necesidades del personal. El martes una banda de música de la Semana Santa de Cádiz desfiló por la Puerta del Sol , Preciados y Callao interpretando marchas procesionales. Los que vieron a esos sacrificados chavales vestidos con uniformes seudomilitares dale que te pego al redoble y a la corneta no darían crédito. Algunos madrileños igual comprendían que era una reivindicación de la Semana Santa pero la inmensa mayoría de los extranjeros que circulan por esa zona, que son mayoría, mirarían asombrados el espectáculo alienígena, como ese escaparate gaditano con penitentes que hubo de incluir la advertencia de que no era el Ku Klux Klan. Mayor sorpresa aún es ver que el presidente de la Junta, JUANMALOHARÍA , junto con el alcalde de Cádiz, haciéndose fotos en Callao todos orgullosos de las grandes tradiciones andaluzas que van a traer el desarrollo de nuestra comunidad, gracias a que le rezamos a nuestras imágenes empezará a llover, se llenarán los pantanos, se acabará el paro, Andalucía será imparable, la California del sur de Europa, nuestros alumnos elevarán la nota en matemáticas, tendrán una excelente comprensión lectora, se acabarán las listas de espera en los centros de salud y los hospitales. Va a ser un no parar gracias al apego a las tradiciones y a la religiosidad popular. Una lucecita está encendida en San Telmo y otra en San Juan de Dios velando por nosotros mientras dormimos.