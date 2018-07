Fran González vuelve a estar en el punto de mira del gobierno de José María González. Su portavoz lo ha incluido en el Frente que ya forman Partido Popular y Ciudadanos, el "Frente de derechas". Estas cosas funcionan, digo el conmigo o contra mí. Los socialistas gaditanos, pues, vuelven a estar señalados en donde más les duele, en ese espacio intercostal de la inferioridad moral que la izquierda, que ostenta la superioridad, llama derecha. Me temo que les va a pasar en más sitios, en más cosas. Cataluña, por ejemplo. En Cádiz, para Podemos-Ganemos, la derecha es el dibujo de todo lo malo, el catálogo de lo que hay que cambiar, así que caer en ese pozo, que empujen a Fran González en ese pozo, no creo que sea un motivo de felicidad. ¿Electoralmente? Queda un año terrible ahora amortiguado por el interesante proceso de elección de liderazgo en el PP, pero inmediatamente se siente en Génova Casado o Santa María, lo que se va a mover de verdad es lo municipal. Y lo de Cádiz va a ser fuerte. Como todas las ciudades en donde alcanzó Podemos el poder, con la ayuda de los socialistas en casi todos los casos, por cierto. Para esto, quiero decir, para que en agradecimiento sean lanzados al caldero de aceite hirviendo de la "derecha" como en los tebeos de la infancia asaban a los blancos en la selva.

La pregunta siempre es la siguiente: ¿amenazan o rompen? Convencidos de que Fran González está atado de pies y manos para ensayar algo con PP y Cs., por su propia mentalidad y la de su partido, casi piden su entrega. Y, claro, hasta ahí no puede llegar. Entonces oponerse a Podemos-Ganemos es caer automáticamente en el espacio "de la derecha", o sea, el vade retro. El sambenito. Y si no, atento a sus palabras, el misil verbal del gobierno de Kichi: "Contra viento y marea, boicoteados por el coordinador de esta mesa de la deslealtad que es Fran González. A nosotros no nos duele el ataque contra nosotros, nos duele la deslealtad con Cádiz." ¿Después de esto? ¿Se imaginan a Fran González afirmando en la próxima campaña electoral que no apoyarán otra vez a un gobierno de Podemos pase lo que pase? Yo no, y mucho menos con lo que se ha movido en otros ámbitos. En donde Podemos ha sido decisivo para que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa de aquella manera.

Pasan los años pero todo viene a ser un poco más de lo mismo de lo mismo. La infelicidad de Fran González por haber dado su apoyo a Kichi para gobernar Cádiz.