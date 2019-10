Franco, camino de Estrasburgo

Francisco Franco ha advertido que irá al Tribunal de Estrasburgo para defender sus derechos humanos. Sería una paradoja que uno de los grandes dictadores del siglo XX reclamase derechos fundamentales que su régimen perseguía. El del anuncio no es del caudillo sino el XI marqués de Villaverde, que se llama como su abuelo y se parece mucho a su padre. Es un Martínez Bordiú por aspecto y por el desahogo con el que se comporta. Si quiere ir a Estrasburgo, hay que alegrarse. Quizá se encuentre con una sentencia que ponga a abuelo y dictadura en su sitio y a él lo bajen de la nube en la que vive. Con motivo de la exhumación hemos visto que nietos y biznietos son franquistas. Normal. Ya no es tan lógico que se comporten con tanta altanería. Su empecinamiento en mantener al dictador en un túmulo faraónico a costa del estado democrático, sus quejas por el trato recibido que ha sido de gran consideración, sus insultos y amenazas muestran que viven en una burbuja. Hemos sabido muy poco de esta familia, salvo por las andanzas, maridos y bailes de la nieta mayor a la que la prensa del corazón ha tratado de cine. El nuevo régimen no ha auditado el origen y legitimidad de su fortuna. Y ahí están, crecidos. El actual marqués se despachó a gusto hace unos días en Antena 3: Zapatero, el presidente que promovió la Ley de Memoria histórica, es un tonto útil; Conde Pumpido, el magistrado ponente de la sentencia que zanjó la exhumación, actuó con desfachatez; la Iglesia es cobarde, los partidos los han dejado solos, incluida la pretendida derecha; los miembros de la Brigadas Internacionales fueron talibanes comunistas. Contención, cero. Contando la guerra y la dictadura, Franco estuvo en el poder menos tiempo del que su cadáver ha permanecido en el Valle de los Caídos. Su salida ha sido tardía, como rezagada ha sido la retirada de honores por parte de numerosas instituciones, como el Ayuntamiento de Málaga o el Barça, por citar dos recientes. Curioso el Barcelona; tan atento a las tendencias, ahora con el derecho a decidir y entonces con el generalísimo. El respeto con el que la democracia ha tratado los restos del dictador es una lección. Capítulo aparte merece el intento de Sánchez de sacarle el máximo rédito electoral al evento. Le ha sobrado exhibición en busca de votos. Pero claro, hasta ahora el PSOE no despegaba en las encuestas... En todo caso, lo mejor es ver a Franco camino de Estrasburgo. Estimulante.