Fracaso del PSOE en Cádiz

El PSOE ha ganado las elecciones en la provincia de Cádiz y seguirá gobernando la Diputación. Pero en la capital hizo un ridículo espantoso, que no se puede zanjar con cuatro lamentos. Ha sido un fracaso que les seguirá doliendo con el tiempo, porque fueron incapaces de ganar el Ayuntamiento gaditano para la otra izquierda. Tenían una oportunidad histórica para que Fran González recuperase la Alcaldía, un cuarto de siglo después de que la perdieran los socialistas. El PP ha fracasado en su intento, pero lo del PSOE es peor, porque ese mismo día, en las elecciones europeas, fue el partido más votado en Cádiz. Como en las generales.

Por el contrario,quedó tercero en las municipales. Por detrás del PP, que había sido cuarto hace un mes. En cuatro años de mal gobierno de Kichi, el PSOE ha sido incapaz de arrebatarle un solo concejal. Se ha quedado con los cinco que tenía. En las elecciones del domingo, Kichi ganó en 128 de las 153 mesas de Cádiz, el PP en 25 y el PSOE en ninguna. Y, para más sangre local, en las elecciones europeas, el mismo domingo, el PSOE ganó en Cádiz con 19.369 votos frente a 14.384 de Unidas Podemos. Kichi consiguió 12.114 votos más que su partido, mientras Fran González se quedaba con 8.895 menos. Es decir, que alrededor de 10.000 gaditanos votaron a Kichi para el Ayuntamiento y al PSOE para las europeas.

El fracaso del PSOE (¡ojo!, del partido, no sólo de Fran) ha sido no saber comunicar su alternativa. Hace cuatro años (y ahora también) la candidatura municipal del PSOE era mejor que la de Podemos e IU (ahora camuflados como Adelante Cádiz). La gestión de Kichi, aunque lo hayan votado el 43,2% de los que acudieron a las urnas, ha sido mala de solemnidad. Reconocido por ellos mismos, que han purgado a la mitad de sus concejales. Pero han trasmitido con éxito el mensaje de que el PSOE no los ha dejado gobernar. Eso es lo que ha quedado, aunque sea mentira. ¿No podían gobernar? El problema era que no sabían.

Ahora se habla del carácter de Fran González, que si es tímido, mientras Kichi es gracioso y muy gadita. También que a Fran lo quemaron en 2015, cuando ejerció de bisagra para que Kichi llegara al poder y se consumara el cambio que dejó sin Alcaldía a Teófila, a pesar de ser la más votada. Pero no creo que eso influyera tanto. El principal fallo del PSOE ha sido no transmitir que se elegía un alcalde para gobernar, pero no un speaker. Se trata de gestionar, no de decir paridas a lo Maduro. El PSOE no supo explicar que era la alternativa de otra izquierda.