Pudiera ocurrir que Carles Puigdemont no sea amnistiado. Hoy lo tiene más difícil que hace un mes. Y en el PSOE están empezando a surgir dudas. Porque se van a estrellar en Europa, que es donde no lo esperaban, y eso le duele bastante a un partido que ha presumido de ser el más europeísta; con razón, además. La resolución aprobada por la Eurocámara esta semana, para que España investigue las conexiones de Puigdemont y los independentistas catalanes con Rusia, deja en muy mala posición a Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista. Aunque no sea vinculante, supone el mayor revés que ha sufrido la amnistía de Puigdemont desde que el Gobierno emprendió ese camino a lo loco. La conexión rusa es la principal clave para que descarrile la amnistía. Por eso, Puigdemont presiona para que no lo pillen por ese asunto. Y, por eso, se ha minusvalorado esa resolución. A Sánchez le interesa taparla.

Es muy importante que los grupos de populares, socialdemócratas, verdes, liberales y conservadores europeos hayan votado a favor de la investigación. En esos grupos hay diputados del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, e incluso de ERC y PNV. Sólo votaron en contra los grupos de la extrema izquierda (donde están IU, Podemos y Bildu) y la extrema derecha (donde están los que son más ultras que Vox). Es decir, sólo los comunistas y los neonazis se opusieron a investigar los lazos con Rusia. Para que vean por dónde van las amistades.

Se aprobó una enmienda, presentada por Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, en la que se menciona expresamente a Puigdemont. Y fue aprobada, sí, pero el PSOE, IU, Podemos, ERC, Bildu y PNV votaron en contra. Con los cual los colegas de Frankenstein se hicieron la foto en Europa. Y han mostrado su cariño por Carles.

El juez que investiga el caso Voloh y las conexiones de los rusos para el golpe de estado de 2017 se llama Joaquín Aguirre y es titular del Juzgado número 1 de Barcelona. Los de Junts lo tienen marcado. Y lo peor es que el PSOE sanchista (con el ministro Bolaños de ariete) también. El respaldo de la Eurocámara impulsa al juez para seguir adelante. Y Sánchez lo tendrá difícil para incluir a Puigdemont en una amnistía, si se demuestra que pidió ayuda a Rusia para independizarse de España.

Pudiera ocurrir que fracase la amnistía. Pero todavía queda mucho, y habrá más movimientos en el lado oscuro.