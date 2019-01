Fotos, fotos, fotos

Tengo muy fácil escribir contra las fotos porque yo salgo mal. O entro mal, que quizá la culpa no sea ni de la fotografía ni de la fotogenia, sino del fotografiado. Soy como el cojo del chiste que, cuando se escapó el toro bravo, advertía: «¡No corráis, no corráis, que es peor!» No hay que echarme, por tanto, cuenta. Ni siquiera cuando protesto de la importancia que las revistas literarias dan a las fotos. Te piden un artículo, una reseña o una entrevista, y les vale lo que mandes, pero, ay, amigo, con las fotos, no, que si la calidad, que si la luz, que si la sonrisa…

Quien evidentemente no tiene tantos problemas ni ninguno con la cámara es Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Asombra el hecho de que acompaña sus tuits no con una foto, ni con dos, ni con tres: con cuatro. Fotos ponen todos, de Abascal a Iglesias, que en los buenos tiempos se puso el retrato en la papeleta electoral, pero, al menos, uno solo. Con Moreno, incluso la página de El Mundo digital, para ilustrar su entrevista del domingo, le ponía con dos fotografías muy parecidas en las que sostenía entre las manos, no una bola del mundo, como el personaje famoso de la película Charles Chaplin, qué va, sino una… cámara de fotografías. Y en el interior de la entrevista, las fotos suyas con la cámara eran… tres. Me malicio un suave recochineo del fotógrafo José Aymé o quizá el intento de hacer una mise en abyme, esto es, una fotografía de un presidente fotografiándose, que, como un juego de espejos, produce un fondo de falsos infinitos.

No me extraña que se fotografíe porque 1) sale estupendo, 2) tiene que ponerle una imagen al cambio político y crearse empaque presidencial y 3) es la manera de sacar la cabeza (literalmente) sobre el pacto con C's. O sea, que yo le entiendo. Pero también en lo de las fotografías y la cultura de la imagen conviene el encuadre del justo medio. Dentro de media generación o menos, la gente va a dejar de hablar de «palabras bonitas» como una realidad contrapuesta a los hechos contantes y sonantes y va a empezar a pedir: «Menos selfies y más trabajar».

Que no digo yo que Juan Manuel Moreno Bonilla no esté trabajando muchísimo, porque no tengo ni el dato ni el rumor y le supongo ocupadísimo y arremangado. De hecho, en muchas fotografías sale en mangas de camisa, a contraluz, mirando al infinito, con los ojos rasgados del que sopesa una labor ingente, como dándolo ya todo.