Se le atribuye a Paco de Lucía la frase "yo fui de izquierdas hasta que gané el primer millón". Ese argumento se lo he oído varias veces a Javier Cansado: "Yo vengo del marxismo y del cristianismo que proponen repartir lo que uno tiene. Así lo creía hasta que empecé a tener patrimonio y entonces me dije, hostia, ¿qué voy a repartir yo?". Algo similar ocurre con los toreros y los futbolistas. En su mayoría provienen de familias humildes y barrios de clase baja. Cuando tienen éxito les gusta la exhibición de su nuevo estatus: coches carísimos, relojes y ropa de marcas, vacaciones en lugares exóticos, grandes mansiones, novias oxigenadas instagramers... Piensan que con su nuevo estatus les corresponde otro tipo de vida. Por eso llama la atención algún futbolista solidario o con una vida sencilla. A los toreros, antes, les gustaba comprarse una finca para criar toros bravos, así pasaban de maletillas a ganaderos. En ese nuevo papel se hacen todos de derechas, salvo excepciones. Se decía que Luis Miguel Dominguín y Antoñete eran de izquierdas, como lo fue antes Sánchez Mejías. Ahora el compromiso es el de Morante de la Puebla, el torero de Vox.. Ya sé que Sabina y algún otro son aficionados, lo que no cambia el argumento. El propio Sabina ya dijo que antes era de izquierdas pero que ha cambiado. En general ser aficionado a los toros es disfrutar con la tortura y muerte de un animal. No creo que mucha gente de izquierdas pueda disfrutar con el espectáculo de "convertir a un bello animal en una albóndiga sanguinolenta" que dijo Manuel Vicent. Pasa como en la Semana Santa. Entre las Juntas de Gobierno de las cofradías un 75% deben ser de Vox y un 20% del PP. Supongo que entre los aficionados la cosa debe ser diferente, aunque es difícil desde los principios de la Ilustración y de la razón sostener el poder mágico de una imagen. Las propias ferias, que inician temporada, tienen una base clasista: los señoritos a caballo, los dueños de casetas a invitar a los colegas, el resto entre boñigas y albero. Supongo que habrá gente que le vea la gracia a recorrer los recintos feriales mientras ven pasar a caballo a los señoritos. En ese sentido el Carnaval es mucho más democrático: al salir a la calle cualquiera puede escuchar a las agrupaciones sin gastar un solo euro. Quizás por este motivo la ciudad de Cádiz es la menos andaluza. No tiene plaza de toros ni feria, aquí el caballo no sirve para ir a pescar. Nadie necesita un amigo con caseta para divertirse, a lo más que llegamos es que algunos se van a las ferias de los pueblos de la provincia que imitan a Sevilla en todo. Supongo que para cada quien la feria de su pueblo es maravillosa. En Andalucía hay 800 ferias y un Carnaval.