Flojitis espinal

Un día comentaba medio de cachondeo que habría que inventar un robot que te pelara las gambas, pero empiezo a pensar que eso será una realidad dentro de poco dado que cada día nos gusta menos una espina, una cáscara y un hueso. La flojitis nos afecta tanto que ya nos agota quitarle las espinas a una acedía.

Hace unos días leí una magnífica entrevista que le hacía Paco Sánchez Zambrano a un subastador de la lonja de Barbate, Andrés Barrera, y donde éste señalaba que a la gente le sigue gustando mucho el pescado pero no quiere limpiarlo en casa.

De alguna manera por la falta de tiempo, por falta de conocimientos o, quizás también, por la falta de interés, estamos perdiendo la liturgia, eso de empezar a paladear unos buenos boquerones en adobo cuando los limpias por la mañana y luego los sumerges en su baño bendito de vinagre de Jerez, unos cuantos ajos y una lluvia a pelú de orégano salvaje, del que vende Paco Vázquez en su puesto del mercado de abastos de Conil.

Es cierto que ya en las pescaderías ves cómo los pescaderos se llevan media hora con cada cliente, quitándole los pellejos a las acedías, la espina a los boquerones y, evidentemente, las escamas y las vísceras. Pero veo con frecuencia cómo hay gente que no quiere "las ventechas" (sí, sé que está mal escrito) porque tienen espinas, con lo que se pierden una de las partes más jugosas de los pescados, especialmente el de roca, y al placer del chupeteo espinal, uno de los mayores placeres que tiene comerte una buena dorada partida en tajaítas y frita abrigada con harina de El Vaporcito de El Puerto.

Pero es que en las tiendas de verduras ya se venden también los chícharos sin su cáscara, la lechuga partida en pedazos y mi proveedor oficial de calabacitos tiene gran éxito con unas fiambreritas con verdura ya troceada para que te hagas el puchero o una cremita de verduras en cinco minutos. El pobre mío no va a tu casa a darte el puchero a cucharás de milagro.

En la frutería las piñas también te las dan ya limpias y he visto en algunas tiendas cómo te ofrecen ya también vasitos con la fruta cortada para que tan sólo te la metas en la boca.

Yo no sé si esto es bueno o malo, la verdad. Es un cambio de tendencia que dirían los finos, y ya si lo digo en inglés sería un bastinazo, pero no estoy hoy muy guachisnay. Creo que el robot pelador de langostinos de Sanlúcar o el sorbedor de coquinas de La Isla está cada día más cerca… casi lo estoy sintiendo. Mi única duda es qué hará con las cabezas del bicho. ¿Te las dará a chupar o contará con un extractor digital de coral de gambas? Mitsubishi… a ti me encomiendo.