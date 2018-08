Fiesta andalusí y playera

Hoy es un gran día de fiesta en Cádiz, como tantos del verano. Tenemos una apasionante final del Trofeo Ramón de Carranza con el formato de supervivencia, un espectáculo playero con coplas de Carnaval y músicas variadas pero sin barbacoas... Y el Mercado Andalusí. Esto último no tiene nada que ver con la visita del embajador de Catar (yo lo escribo así siguiendo la recomendación ortográfica de la Real Academia de la Lengua Española, que prefiere catarlo según se oye). No tiene nada que ver con Catar, porque ellos no van a vender nada en ese Mercado Andalusí, que ha cumplido 20 años y se hizo mayor de edad.

Comenzó como algo pintoresco, a finales del siglo pasado, y ha vivido años mejores y peores. Considero que este mercadillo tiene un potencial desaprovechado. Le perjudican las fechas. Coincide con el Trofeo Carranza y los espectáculos que el Ayuntamiento organiza para darle vidilla al Paseo Marítimo. Y aunque el horario es diferente, la atención del finde se traslada, y le resta protagonismo.

En Cádiz hubo un tiempo, al poco de llegar Teófila Martínez a la Alcaldía, en que les dio por los mercadillos, y no sólo estaban patrocinados por el Ayuntamiento y la Diputación (por entonces gobernada también por el PSOE), sino por empresas privadas que se dedicaban a esos eventos. Así hubo mercadillos de casi todo, no sólo el Andalusí, sino de las Cortes de 1812 y lo primero que se les ocurría para poner tenderetes en la plaza de San Antonio.

De todo eso, que siempre tenía un toque de disfraces como de Carnaval malo, apenas ha sobrevivido el Mercado Andalusí de El Pópulo. Al firmar el convenio de este año el alcalde, José María González, con el diputado provincial y vicepresidente de Ifeca, Jaime Armario, se felicitaron por la colaboración institucional, como si la hubieran inventado ellos.

El Pópulo tuvo un pasado más espléndido en el periodo romano que en el andalusí. Los Balbo eran gaditanos y se lucieron aquí. Lo andalusí queda mejor en Vejer o en Medina Sidonia. Pero El Pópulo esconde recovecos en sus calles, y eso suena como a moruno de pinchito, cuando allí hay de todo, incluso la Casa del Almirante y la primera Catedral de Cádiz.

El Pópulo es un lugar de privilegio para un buen mercado artesanal, más allá de los disfraces de fiestas de moros y cristianos. Para un mercado más atractivo, que aporte alicientes al verano de Cádiz.