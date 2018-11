Ferry contra patera

No somos insensibles. Un muerto ya es demasiado. Pero la culpa del naufragio de la patera cerca de Los Caños de Meca, en la que pueden haber muerto más de 20 personas, no la tiene Pedro Sánchez (como antes no la tenía Mariano Rajoy), ni el rey Mohamed VI de Marruecos, ni la Unión Europea. La culpa es de los que lanzaron al mar esa patera con más de 40 personas, sobrecargada y en condiciones extremas para sobrevivir, por lo que un naufragio era bastante probable. Unas 22 personas lograron salvarse, pero la otra mitad ha muerto. Por eso hay que aplaudir la detención y el encarcelamiento de los dos presuntos patrones mafiosos que arriesgaron la vida de esas personas.

Esa sangría de víctimas hay que frenarla. Pero es imposible sin afrontarlo con realismo. Se debe explicar que las puertas de Europa no están cerradas a los migrantes africanos. Este año, según las previsiones, en la Operación Paso del Estrecho del verano han registrado más de tres millones de desplazamientos. Esos viajes los hacen migrantes que vuelven a casa y retornan después a los países europeos donde trabajan. Sólo en el último fin de semana de julio pasaron por el puerto de Algeciras unas 150.000 personas. Comparados con esos datos de los ferrys, los de las pateras son ridículos. Hay una migración legal que es incomparablemente mayor que la irregular.

Pero seguimos viviendo a base de tópicos y mentiras. A Pedro Sánchez se le han vuelto en contra por demagogo. Hay que ver cómo juegan en Marruecos con este asunto. Todo el mundo sabe que la solución al problema se resume en más euros. Si pagas, hay control; y si no pagas, allá vamos. Además, la migración irregular es un gran negocio para los mafiosos que organizan los viajes de las pateras. Entre ellos hay delincuentes vinculados al narcotráfico y el contrabando de todo, incluso de personas. Mafiosos que provocan las muertes de quienes se desplazan en condiciones tan peligrosas como la patera de Los Caños de Meca.

La solución de la migración irregular pasa por un plan económico para África, pero también por decir la verdad. Viajan muchos más migrantes en ferrys que en pateras. Por exagerar, se está creando un caldo de cultivo horrible. que es lo contrario de lo deseable. Así se alimenta el auge de los Salvini de la extrema derecha en Europa, incluida España, donde los ultras ya propagan el odio a los migrantes. Al final, son las víctimas de todos los que se aprovechan de los pobres y de sus desgracias. Por eso, hay que regular bien los ferrys y acabar con las pateras.