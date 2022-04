La Feria de Jerez

También el Covid ha dejado a Jerez de la Frontera sin Feria, como ocurrió con la Semana Santa, en dos años seguidos, el pasado y el anterior. Pero este año vuelve con la fuerza y con la ilusión de siempre. Como en Cádiz no hay más feria que la Feria del Frío, en la que no hay casetas, poco interesan las que se celebran en toda Andalucía. Por ello aquí nos conformamos con disfrutar con la de Jerez, que por razón de cercanía y elegancia colma todas nuestras aspiraciones y somos bien acogidos en ella. En Wikipedia se dice, y es verdad, que declarada de interés turístico nacional, se trata junto con la Semana Santa de una de las mayores y más importantes fiestas de la ciudad. La de Sevilla es la feria de abril y la de Jerez es la feria de mayo. Así se hacen las cosas en Andalucía, evitando la polémica, mientras se pueda. Sigue manteniendo una importante feria de ganado y caballar y es también la feria del vino. Este año se celebrará desde el 7 al 14 de mayo y, como todos los años o casi, se celebra en este mes y es la feria de mayo por antonomasia. Tiene lugar además en un sitio envidiable como es el Parque González Hontoria. En este año tendrá 175 casetas, cuya instalación está muy cuidada. Para los forasteros, cuidadosos de su aspecto, no hay problemas de acceso a sus casetas, donde se entra sin dificultades y suponemos que la asociación andaluza de empresarios de hostelería de fiesta no llega a confirmar su denuncia de no acudir a ella por "el trato que está recibiendo por parte de la Junta de Andalucía respecto a las ayudas que se ofrecen por la crisis generada por la pandemia del coronavirus". Parece que el escollo se encuentra en que "las ayudas para feriantes van destinadas única y exclusivamente a los que cursan alta en régimen especial de trabajadores autónomos durante el periodo de ferias". Se quejan los feriantes porque, después de dos años sin fiestas, el sector está en el más absoluto de los mínimos. Graficámente dicen: "No tenemos de nada".

Escribir de la Feria de Jerez sin sacar a colación, por muy conocido que sea, el verso del ilustre poeta gaditano José María Pemán, parece un crimen.

"Negocio y poesía: ¡Feria de Jerez! Rumbo y elegancia de esta raza vieja que gasta diez duros en vino y almejas, vendiendo una cosa, que no vale tres".

Que usted la disfrute este año. Ese es mi deseo.