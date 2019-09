Feo septiembre

Septiembre ha llegado de modo desagradable. Con un calor pegajoso que amenaza a esos miles de niños que pronto poblarán las aulas y que debe abochornar (y hacer sudar) a los políticos que no han sido capaces de poner en marcha la climatización de los colegios. Viene este mes con malos datos de paro agosteño. Y menos mal que Cádiz, en contra de su reciente historia, no ha salido mal parada. Un principio de mes en el que se mantiene la incertidumbre en el Gobierno. ¿Elecciones sí o no? Otro asunto que abochorna aunque estuviésemos en enero. Así ha llegado el septiembre tan bellamente pintado por Juan Carlos Aragón en 'Los peregrinos', en ese pasodoble que al final idealiza un mes en el que se pone en marcha la maquinaria carnavalesca. El mismo mes que nos ha dejado sin Manolo. ¡Cuánto va a costar esta vez meterse en un local de ensayo!