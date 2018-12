Feliz Navidad. Entiendo a quienes no tienen espíritu navideño. Yo mismo dudo del mío en demasiadas ocasiones. Puede que esta fiesta haya caído en manos del consumismo capitalista desde hace demasiado tiempo, pero si sirve para que los amigos se vean, los de verdad digo, los que lo son, los que lo fueron y los que aún conservan la esperanza de volver a serlo, igual no está todo perdido. Así que disfruten. Añoren al ser querido que ya no está a la mesa pero con serena resignación, como él, como ella, querría. Valore a los que tiene al lado, a su gente, a su familia, a los que nunca le fallan, a esos que están siempre ahí. Disfruten regalando sonrisas, abrazos y te quieros, sin perder cada detalle de los más pequeños, que crecen sin darnos cuenta. Puede que esta fiesta no tenga otro sentido que ese, más allá del religioso que cada uno quiera otorgarle. Es tiempo de dar gracias por las cosas buenas de la vida.