Felicidad, simple y llanamente

Pan con chocolate fresquito. Un bañador de Snoopy. Una hora más despierta. Jugar con los mayores. Radiocassette doble pletina. Dormir en casa de los primos. La primera vez sola en La Laja. El baile. El primer salto del Canal. Buenas notas. El coger en la peña. La primera vez sola al cine. El columpio del camping. Los walkman. Los amigos del camping. La última pantalla del comecocos. El verano antes de entrar en el instituto. Primera final del Falla. Su Energy, mi Monty. El beso. La cama. El verano antes de ir a la Facultad. Regresar los fines de semana. Quedarme los fines de semana. "¡Va a año por curso!". Aquel último piso. Los años de práctica. Quedarme... Aprender a contar hasta tres antes de gritar. Dormir más de cuatro horas. El último restaurante de moda. El súperviaje. La súpernoticia. "Pero qué guapa estás ahora, ¿qué has hecho? Y no escupirles. El día en que les perdono. El día en que me perdono. El día en el que logro regresar a mí.