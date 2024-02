Si no hay motivo de bronca, nos la inventamos, como han hecho los tractoristas, que reciben cuantiosas subvenciones de la Unión Europea, se llevan el 85% del agua potable y aún así salen a bloquear las ciudades y agredir a la Guardia Civil alentados por Vox y el resto de la alegre muchachada prietas las filas, recias marciales, nuestras escuadras van. Si los criticas recibes una lluvia de insultos. Eso debe ser la fachosfera que dice el presidente del Gobierno. Por supuesto, existe otro sector que sale a aplaudir al Gobierno haga lo haga y diga lo que diga, la sanchosfera, pero tengo para mí, igual me equivoco, que estos no son tan agresivos y amenazantes, si exceptuamos a los indepes. Esa polarización también se vivió toda la vida en el carnaval, desde la bronca de Los Bichitos de Luz con Los Marcianos, a la de Capricho Andaluz y los de Paco Alba. Yo he visto a un integrante de Los Fanfarrones ir a pegarle al Rubio del Aceite, entonces jurado, porque no le gustaba el veredicto. El otro día, un descerebrado persiguió a un integrante del cuarteto del Gago. A Nene Cheza le han puesto pintadas en la tapia de astilleros por un pasodoble porque cantó que algunos trabajaban poco. Palabra clave del pasodoble, “algunos”. Se ve que en la fachosfera o sanchosfera la gente tiene graves problemas de comprensión lectora e incluso no saben escuchar. Le pasó a la mujer de Joaquín, incluso al exfutbolista y a todos los ofendiditos les dio toda una lección la persona más sorprendente, Kiko Rivera: “esto es carnaval y el que no lo entienda es carajote”. Las supuestas feministas de We Can Dotambién se enfadaron, como es habitual en ese sector. Parece que no se puede criticar a una agrupación y menos aún a alguna mujer, saltan las más radicales tan ofendidas como de costumbre. Joaquín, los del sector naval, las de We can do, todos deben aprender de Kiko Rivera. Aquí todo el mundo defiende la libertad hasta que te critican, entonces te insultan, te persiguen o te pegan, como hacían los de Delphi, por decir un animalito, que cantaba el Selu. No se me olvida el intento de censura a Los Pájaros por cantar contra el enchufismo o a la chirigota Alaskanteras. Los Tontos de Capirote tuvieron que salir del Falla en un furgón, a Martínez Ares lo echaron de su cofradía ,el año pasado a Los Muertos del Fútbol, la lista de ofendiditos es grande, ahora tienen las redes sociales para dar rienda suelta al mosqueo permanente e incluso al insulto de aquel que ha opinado de forma diferente. Fachosferistas contra sanchosferistas . Hemos llegado al punto de que hay gente que se altera porque digan algo tan obvio que es gaditano el que ha nacido en Cádiz, como hizo La Chirigota Clásica.