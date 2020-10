LA FIESTA DEL ROSARIO

Hoy es la fiesta de la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. Día festivo local. La Virgen no saldrá en procesión, al reencuentro con los gaditanos, pero la podrán ver en el altar de su paso en Santo Domingo, y se mantienen los demás actos, con las adaptaciones necesarias por las normas del coronavirus. Además habrá un evento literario y musical por la tarde, que se suma al pregón de ayer, a cargo de Juan Mera. La salud es lo primero. O al menos así lo entienden el padre Pascual Saturio, prior de los dominicos, los fieles, devotos y devotas de la Patrona, los cofrades y los cristianos en general, que predican con el ejemplo y se sacrifican desde el mes de marzo, suprimiendo los cultos externos. A veces viendo que otras manifestaciones de protestas laborales y concentraciones diversas no siguen las mismas normas que aplican para los rosarios de la aurora, o incluso para las misas en el interior de los templos. Pero está asumido, como un sacrificio, hasta que vuelvan tiempos mejores.

En los últimos años, el día de la Patrona de Cádiz tuvo el borrón del Voto de la Ciudad. El primer año de Kichi como alcalde faltó él, aunque envió al entonces concejal Adrián Martínez de Pinillos. No cortó orejas y rabo, como se suele decir de los buenos pregoneros, pero tampoco iba a eso. A la ceremonia también asistieron concejales del PP, Ciudadanos y PSOE. Entre los socialistas estaban Fran González y Mara Rodríguez. Esta última no se ha prodigado después en procesiones y funciones religiosas, ella sabrá por qué. Por el contrario, en Sevilla, el alcalde socialista, Juan Espadas, no se pierde una. El jueves pasado asistió al pontifical con el Señor del Gran Poder, que fue concelebrado en la plaza de San Lorenzo sevillana, al aire libre, por un cardenal, Miguel Ángel Ayuso, y dos arzobispos, Juan José Asenjo y Juan del Río. El Señor fue llevado en unas andas. Y allí acudió también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Vayan tomando nota para futuros acontecimientos. La Patrona de Cádiz siempre es venerada con la devoción que se merece. "Fray Pascual me mima", podría decir Ella. Tiene mucho mérito lo que hace, como editar un libro con artículos de José María Díaz, que los publicó en el Diario en 1937 y 1938. Es una interesante recopilación para entender mejor lo que significa la Virgen del Rosario en Cádiz.

Ella quiere a sus hijos, a los que tienen fe, e incluso a los que le intentan birlar la Medalla o lo que sea porque no saben lo que hacen. Siempre está de guardia en Santo Domingo, incluso en estos tiempos tan duros y difíciles. Ella es la Reina de Cádiz, su Patrona.