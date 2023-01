Léon Bloy sentía ante su muerte "una inmensa curiosidad". Yo la siento ante la muerte de Pedro Sánchez, ante la política, por supuesto, que no auguro apacible. Hará, como ya ha hecho, todo lo posible por sobrevivir. (La otra no se la deseo a nadie.)

De su lucha por la vida (política) me interesa especialmente el caso extremo de los fijos-discontinuo. Todo el mundo está conforme en que se trata de una artimaña contable para trastocar las estadísticas del paro. Un trampantojo para vender que el desempleo baja, aunque sólo sea sobre una hoja de cálculo y en las ruedas de hámster de las ruedas de prensa, y no en la economía de la calle. No es el primer juego de manos que se hace con las cuentas del desempleo, pero es el más burdo. Lo que aumenta su interés científico.

Se ha cruzado una línea metafísica. Ya no se miente para que te crean, sino por la música de esa mentira: por su capacidad de convertirse en eslogan y pegadizo estribillo electoral. ¿Alguien en España cree que un fijo discontinuo tiene un puesto de trabajo como Dios manda? No, nadie; pero no se pretende que ninguno de nosotros crea nada, sino que las estadísticas oficiales empujen y los voceros del partido se hagan eco. Se trata de hacer un Tezanos a lo grande.

¿La realidad permite o no estos manejos?, ésa es la cuestión. ¿Qué le importa a la economía que el Gobierno asegure que no hay parados si hay millones de españoles mano sobre mano, sin contribuir al PIB? El Gobierno puede dar esquinazo a los principios básicos del sentido común y del mercado como un avión puede burlar la ley de la gravedad: con un gran coste energético, dejando una enorme huella medioambiental y sólo por un tiempo limitado; pero puede.

Para ello tiene que gastar dinero en propaganda institucional que tape lo que pasa en la calle. Además, hay que invertir ingentes recursos en ayudas económicas para que esos no-parados oficiales que no tienen un sueldo propio que llevarse a la boca cierren precisamente la boca. Cantidades ingentes de pasta que salen de los bolsillos de los que aún están o creando empleos o trabajando. A los que irremediablemente se asfixia.

El montaje trabaja, por tanto, contra la realidad y contrarreloj. ¿Llegará operativo hasta las elecciones generales? Es mi duda. ¿Qué margen de flexibilidad dan la verdad y el mercado? Supongo que bastante, pero ¿tanto? ¿Comprenden ustedes ya mi inmensa curiosidad? Estaremos atentos.