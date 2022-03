Algo tan fácil de recordar, como es el día de enviar los artículos para su publicación, parecía que se me había olvidado, cosa que no me había pasado durante los dieciocho años en los que vengo colaborando en ltodos los diarios del Grupo Joly en las ediciones de los jueves y en Diario de Cádiz en las de los sábados.

Y por eso me ha sumido en unas preocupaciones fuera de lugar, porque tenía enervadas mis escasas capacidades literarias. No es que haya perdido el juicio, pese a que una y otra vez le pedía a mi razón que reflexionara sobre la realidad sin desvariar, pero no lo conseguía. Si tengo que achacarlo a algo es a mis costillas rotas, y ahora después de varios ensayos y aciertos, dejé a un lado lo que no hace al caso. Les pido disculpas, si algunos de mis más recientes debates transmiten esa sensación de incoherencia.

Dicho lo anterior procede recuperar el hilo de los artículos anteriores y confiar en la benevolencia del lector. Precisamente entramos ahora en una buena temporada, dado que, gracias a la Semana Santa y sus procesiones, se nos perdona, a los que escribimos textos y narraciones, que solo por su refrendo a esa manifestación popular, se toleran.

Son ya dos años sin procesiones. Fuera de la época de la Guerra Civil española, nunca había sucedido así y es natural que el pueblo devoto espere con expectación las procesiones venideras que recorrerán las calles de muchas ciudades dentro de apenas unas dos semanas. Ya es sabido que las voces de los capataces en la calle, por su sonido, y las voces de ánimo, crean un ambiente peculiar.

Pro la noticia estrella la ha vuelto a proporcionar esta semana el Ayuntamiento de Cádiz, al aprobar el nudismo en todas las playas del municipio. En 2009 la Federación Española de Naturismo se mostró contraria a esta aprobación e impuso multa a los entonces infractores. En 2016 el Tribunal Supremo respaldó la prohibición del nudismo en las playas urbanas, que en Cádiz son La Caleta, Santa María del Mar y la Victoria. Pero lo aprobó en el resto de las playas. Sin embargo las playas no se abren a los perros en la temporada oficial de baños, que va desde el Domingo de Ramos hasta el 30 de septiembre de cada año, que es cuando oficialmnente acaba el verano en Cádiz. Eso sí, las que sí podrán circular por la arena durante todo el año son las bicicletas, pero la arena de la playa no es el mejor, ni más fácil, camino para ellas.