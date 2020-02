Exceso de coherencia

"Vinieron a por los comunistas, los homosexuales, los judíos y los dentistas" "¿A los dentistas por qué?". Lo mismo diría yo de la ruptura entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias. Dice la exlíder de Adelante Andalucía que se pueden hacer separaciones cariñosas que no sean "patriarcales". ¿Patriarcales? Si hay un macho alfa en la política española es Pablo Iglesias, que ha dejado un reguero de parejas y exparejas situadas por todos lados, que en seis años ya ha echado de Podemos a derecha (Errejón) e izquierda (los anticapitalistas), que no se habla con el alcalde porque un día criticó (con toda la razón ) la compra del chalet de Galapagar por la hoy pareja ministerial. Eso sí es patriarcal. Separaciones chungas las hay cada día en cada rincón del planeta, unas veces por culpa de ellas y otras por culpa de ellos. En todos los partidos sin excepción, los nuevos y los viejos. Y en los de izquierda más todavía, no ya solo en Podemos, en el Partido Comunista e Izquierda Unida hay un reguero de damnificados increíble, incluso cuando la Komintern mandaba a alguien para ajusticiar al disidente ("Beltenebros"), en la Unión Soviética, China y Cuba los mandaban a campos de reeducación. Está muy bien eso del cariño pero esto no ha hecho nada más que empezar. Cuando Teresa Rodríguez y los Anticapitalistas monten su partido andaluz y quieran entrar en Adelante Andalucía ¿qué van a hacer Podemos e IU? ¿Va a seguir Teresa liderando el grupo parlamentario? ¿Qué ocurrirá cuando Teresa Rodríguez y los suyos critiquen medidas del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos?

¿Los concejales de Podemos en Adelante Cádiz van a seguir en Podemos? Si se van ¿seguirán en Adelante Cádiz? Diría yo, a bote pronto, que son Anticapis, como ellos gustan llamarse, el alcalde, Lorena Garrón, Ana Fernández, Cherra y Demetrio Quirós, la columna vertebral del Equipo de Gobierno. Digo más: ¿qué va a ocurrir en el futuro si los Anticapitalistas no siguen en Adelante?

Tengo para mí, quizás esté equivocado, que además del compromiso ético de Teresa Rodríguez hay un factor humano que no conviene descartar, relacionado con su reciente maternidad , justificado por otra parte. Sin hablar de que dentro de dos años se cumplen los ocho a los que se comprometió estar como máximo en cargos institucionales. A veces un exceso de coherencia puede ocasionar problemas, por plausible que sea la decisión. Coherenciol Forte provoca intoxicaciones, perdón por el cinismo.