Exámenes de bandera azul

Por si éramos pocos en las playas, aparecieron las banderas azules. Se las echaba en falta. El bicho antes era Cristiano Ronaldo CR7 y ahora el bicho es el Coronavirus Covid19. Ha venido para fastidiar, aunque esté debilitado. Nadie entendía porque no concedían ya las banderas azules, que son como el certificado de playas punteras. Y suponíamos que este año pasaría lo mismo que con las procesiones y las bandas, que las suspenderían. Sin embargo, en Cádiz estamos de enhorabuena: le han dado un aprobado general a nuestras playas. Hay para todas, con 37 banderas. Ha ocurrido lo mismo que en los colegios. Hacen la vista gorda y pasan todos, aunque escriban vurro y hobeja. O aunque en la playa veas algo raro flotando.

Las banderas azules de la provincia de Cádiz obligaban a unos requisitos. Entre otros, a tener duchas y lavatorio de pies, sí es sí. Recuerdo que en los tiempos de Teófila Martínez, cuando la playa era un paraíso (dicho sea sin señalar), ella y sus concejales acudían a la Victoria para el acto del izado de la bandera azul. Esta bandera no era como la de Colón en Madrid, ni como la de la plaza de Sevilla, pero resultaba solemne. El azul y las gaviotas eran muy del PP. Después fueron pidiendo más banderas y más certificados, pero como la azul ninguna.

Sin embargo, ahora las banderas no tienen credibilidad. Se sabía que una playa sin duchas ni lavatorio de pies perdía su bandera azul. Eso era impepinable. También aparecieron los ecologistas entregando banderas negras, por avisar al turismo de algunas playas. A Kichi no le han dado nunca una bandera negra, sólo azules, aunque supongo que le gustarán más las moradas. A mi modo de ver, las banderas azules de este año se han concedido en plan maría total. Los comisarios habrán visitado las playas online, con cámaras en las azoteas, pues no se podía viajar entre provincias. Son banderas que no valen pa ná. Búscate una app.

¿Os acordáis del jaleíto que se formó cuando limpiaron la bonita playa de Zahara de los Atunes con lejía, como si fuera el cuarto de baño de Donald Trump? Pues como premio le han dado la bandera azul. ¡Toma ahí! Y a la de El Palmar también. Se supone que no habrán llegado hasta la zona de Mangueta, para ver los perros paseando a su aire y los cagajones de los caballos.

Prefiero no seguir, porque me las conozco casi todas. Pero digo que las banderas azules de este año son de aprobado general telemático y si te vi no me acuerdo. Y si se llena la playa, el que llegue último que espere; y llevarse un cubo con agua para los pies.