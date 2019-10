Estudios poco estudiados

Hoy en día salen estudios por cualquier lado. Una empresa, una asociación, un colectivo lanza tres folios, dice que ha hecho unas comprobaciones y lanza unas conclusiones que son de lo más llamativas.

Me refiero en concreto al estudio que se ha realizado sobre el transporte público en un elevado número de ciudades. No puedo hablar sobre la rigurosidad del estudio, ya que no conozco como se ha realizado pero esa conclusión de que Cádiz es la ciudad española con una mejor red de transporte público me parece un pelín exagerada.

No tengo la sensación de vivir en una ciudad bien comunicada en lo que se refiere al transporte público. Prueba de ello es el gran número de vehículos particulares que siguen llegando al casco antiguo a pesar de las dificultades para recorrerlo.

Con respecto a las líneas de transporte urbano de Cádiz es cierto que la uno siempre ha funcionado bien y ofrece buenos tiempos pero no ocurre lo mismo con los demás trayectos, pero sin duda alguna el gran problema del transporte no es Cádiz, sino la Bahía de Cádiz que es el espacio donde se mueven la gran mayoría de los ciudadanos.

Venir desde Puerto Real, una de las ciudades más cercanas a Cádiz, importa más de una hora de trayecto lo que hace que el servicio sea inviable y si se coge el tren hay que dar la vuelta por la bahía con lo que los tiempos tampoco son atractivos. No hay tampoco servicio por barco, que es una buena solución si se viene de El Puerto de Santa María. Del tranvía que se iba a construir por el nuevo puente, a pesar de que está incluso puesto el carril, no se vuelto a saber nada.

Desde el otro lado de la Bahia, la situación tampoco mejora mucho. Venir desde Chiclana también es otra cuestión complicada. Si se pusiera en marcha el tranvía la situación podría mejorar mucho pero no se ve que la cosa vaya rápida.

Aunque este estudio sea muy optimista me da la impresión de que el transporte público sigue siendo un gran problema en la Bahía de Cádiz. Sigue siendo necesario coger el coche para moverse porque de lo contrario se pierde mucho tiempo. No hay alternativas buenas, a pesar de que tu voluntad sea la de utilizar el transporte colectivo.

Sobre las comunicaciones entre la bahia de Cádiz y el Campo de Gibraltar o las de la Sierra ya hablaremos otro día, porque esas si que merecen otro estudio que, seguro, daría conclusiones también muy llamativas, aunque no creo que sean tan positivas como los de este de Holidu.