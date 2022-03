Me lo estoy pasando bomba con el libro "Nunca fuimos más felices" de Carlos Marzal. Al parecer el tema del libro es el fútbol, pero de lo que de verdad se habla en sus páginas es del amor de padre a hijo, a la vida, a los placeres cotidianos, a la literatura y a todo lo pequeño que al final es lo que nos va haciendo a lo largo de los años.

Saco a relucir este libro no sólo como recomendación sino también porque la otra noche leí en él una reflexión que entraña toda una teoría filosófica: A los humanos lo que de verdad nos gusta es estrenar. Estrenar objetos, estrenar paisajes, estrenar trabajos, estrenar amores. Estrenar por el hecho de estrenar. Estrenar por amor al arte de estrenar. Eso dice. Mi madre es así, sale de la zapatería feliz con los zapatos nuevos puestos y los viejos metidos en la caja. Sin embargo, tengo muy cerca a alguien que siempre prefiere lo viejo a lo nuevo. Ropa y zapatos pueden tirarse varias temporadas sin estrenar hasta que los que usa a diario ya no le dan más de sí y entonces, sólo entonces, echa una ojeada a su armario y con cierta resignación coge algo nuevo. Si se le pregunta prudentemente que por qué no se pone esa camisa nueva tan bonita, contesta muy convencido, que no se la pone porque le gusta mucho. Cuarto Milenio podría dedicar un programa a esta desconcertante cuestión.

Otros dirán que donde se ponga una prenda gastada y amoldada a nuestro cuerpo, que se quite todo lo que traiga presto y etiquetas enciclopédicas que pinchan. Ahora que tener abarrotados los armarios empieza a considerarse delito ecológico no está demás recordar la elegancia suprema de esos señores que son capaces de conservar a pesar de los años la misma talla y lucir sus viejos trajes de corte impecable y de una lana que entran ganas de acariciar. En lo nuevo siempre hay algo de exhibición ilusionante y en lo viejo de discreta conformidad. Poder combinar ambas cosas y actitudes quizás sea lo sabio, lo difícil.

Para conocer de verdad a una posible pareja no deberíamos preguntarle eso tan trillado de si estudias o trabajas sino, qué te gusta más, estrenar o apurar la ropa. Si es nihilista y te dice que la ropa no le importa nada, dile que a ti tampoco, que en verdad todos vamos desnudos, no sólo el rey del cuento, pero que, de vez en cuando, te gusta estrenar. Eso sí, díselo con ojos nuevos.